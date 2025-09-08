Hay sequía en plena temporada ciclónica; pero el Indrhi garantiza suministro de agua potable

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), Olmedo Caba Romano. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), Olmedo Caba Romano, aseguró que, pese a la sequía que afecta al país, las principales presas mantienen la capacidad para garantizar el suministro de agua potable, la producción agrícola y la generación hidroeléctrica.

Caba Romano explicó que actualmente el Indhri administra el recurso con "mucha racionalidad", debido a que las precipitaciones pronosticadas no se han registrado. "Damos garantía de que tenemos agua para potable, para alimentos y también para la generación hidroeléctrica", afirmó.

Al ser consultado sobre el estado de las presas de Higüey, Aguacate, Valdesia y las de la región del Cibao, el funcionario reiteró que el despacho de agua está siendo regulado para enfrentar la sequía anunciada por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Con respecto a la presa de Valdesia, que es el embalse que abastece de agua potable las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal y Baní, el director señaló que "está regular, porque le falta agua a la presa y no está lloviendo".

Afectados por presa de Monte Grande

Sobre la situación de los residentes en Hato Nuevo, en la provincia Azua, cuyos terrenos resultaron inundados por la presa de Monte Grande, Caba Romano informó que ya se están aplicando soluciones.

"Hace aproximadamente diez días entregamos un avance de compromiso con las personas impactadas por la presa. Ustedes van a ver dentro de dos o tres semanas otro acto entregando el aporte y el apoyo del gobierno", indicó.

Aseguró que las personas afectadas han aceptado la ayuda ofrecida por el gobierno y la institución. "Ya ellos están firmando", resaltó.

La galería de presas

El titular del Indhri realizó estas declaraciones en el marco de la inauguración de una galería dedicada a las principales presas construidas en el país, donde destacó que estas infraestructuras han sido vitales para el desarrollo nacional en agua potable, agricultura, industria y generación energética.

Esta primera Galería de Presas de la República Dominicana fue inaugurada la mañana de este lunes en conmemoración del 60 aniversario de la institución. Es un espacio que presenta imágenes e información puntual sobre 16 de los 40 embalses, grandes, medianos y pequeños, registrados.

