El COE incluye a Santiago Rodríguez entre las provincias en alerta verde por vaguada

Lluvias son provocadas por efectos indirectos de una vaguada. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este martes a cinco las provincias en alerta verde, debido a la incidencia de una vaguada en las condiciones del tiempo en el territorio nacional.

Las provincias en alerta verde son Santiago, Puerto Plata, San Juan, Valverde y Santiago Rodríguez, que fue colocada en la tarde.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-09-at-180346-d969a8a9.jpeg El mapa de alerta del Centro de Operaciones de Emergencias. (FUENTE EXTERNA)

En ese sentido, el COE recomendó a la población en estas localidades abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en los lugares bajo alerta.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Vaguada se alejará desde este miércoles

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la vaguada dejará de incidir este miércoles, al distanciarse de nuestra área, por lo que disminuirán las lluvias.

Por la mañana, se prevén chubascos pasajeros en los sectores sur de La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, el Distrito Nacional y Barahona.

El organismo agregó que, por el acercamiento de una onda tropical, se producirán aguaceros puntuales y moderados en algunas localidades en la tarde.

Estos serán más notables en El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, el sur de Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez y otras provincias cercanas.

El calor

En cuanto a las temperaturas, el Indomet advirtió que seguirán muy calurosas, con mínimas entre 22 °C y 24 °C, y máximas que oscilarán entre 33 °C y 35 °C.