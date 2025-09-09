Vaguada generará aguaceros en varias provincias durante la tarde de este martes

Clima en RD: El Instituto Dominicano de Meteorología pronostica aguaceros y temperaturas calurosas para este martes. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este martes, se prevén aguaceros, de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del territorio nacional, principalmente, durante la tarde y las primeras horas de la noche.

El organismo detalló que, en horas matutinas, podrían registrarse chubascos en provincias como La Altagracia, La Romana, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y Pedernales, asociados a la incidencia de la vaguada que afecta al país.

Después del mediodía, estas condiciones se sumarán con aquellas asociadas al ciclo diurno, generando incrementos nubosos acompañados aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche, en especial hacia las provincias: Monte Plata, Hato Mayor, La Vega, Santiago, Azua, San Juan, Valverde, Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi y Elías Piña.

Alertas en nueve provincias

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene alertas meteorológicas para las provincias Santiago, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, La Vega, Elías Piña, Monseñor Nouel, Valverde y San José de Ocoa, debido al riesgo de inundaciones urbanas, así como posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

Calor

En cuanto a las temperaturas, el Indomet advirtió que, seguirán muy calurosas, con mínimas entre 22 °C y 24 °C, y máximas que oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Recomienda a la población mantenerse hidratada, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición al sol sin la debida protección, principalmente, durante las horas de mayor radiación.

En el Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos con algunos chubascos en la mañana.