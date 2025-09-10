Temperaturas máximas entre 33 y 35 grados y polvo del Sahara afectarán el país este miércoles
Ambiente mayormente soleado y grisáceo, por la incursión de partículas de polvo del Sahara
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles las condiciones del clima seguirán siendo calurosas, con temperaturas elevadas y la incidencia de ligeras partículas de polvo de Sahara.
En las primeras horas de la mañana, se registrarán algunos chubascos en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, entre otras cercanas, según el informe.
En tanto que para la tarde estas lluvias estarán en Monte Plata, La Vega, Duarte, San Juan, Santiago y Santiago Rodríguez. Estos fenómenos serán provocados por el arrastre de viento y los efectos locales, como el calentamiento diurno y los factores orográficos de la zona.
El informe destaca que el resto del país experimentará cielos mayormente despejados, pero con un aspecto gris debido a las ligeras partículas de polvo del Sahara que continuarán afectando la región.
Calor
Las autoridades del Indomet recomiendan a la población mantenerse hidratada y tomar precauciones ante las temperaturas, así como evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.
Se prevé que la temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.
En resumen, este miércoles predominará en gran parte del país condiciones de buen tiempo, cielo mayormente soleado y grisáceo, por la incursión de partículas de polvo del Sahara, así como temperaturas calurosas. Chubascos en localidades de las provincias mencionadas.