Temperaturas máximas entre 33 y 35 grados y polvo del Sahara afectarán el país este miércoles

Ambiente mayormente soleado y grisáceo, por la incursión de partículas de polvo del Sahara. ( UNIVERSIDAD DE ATENAS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles las condiciones del clima seguirán siendo calurosas, con temperaturas elevadas y la incidencia de ligeras partículas de polvo de Sahara.

En las primeras horas de la mañana, se registrarán algunos chubascos en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, entre otras cercanas, según el informe.

En tanto que para la tarde estas lluvias estarán en Monte Plata, La Vega, Duarte, San Juan, Santiago y Santiago Rodríguez. Estos fenómenos serán provocados por el arrastre de viento y los efectos locales, como el calentamiento diurno y los factores orográficos de la zona.

El informe destaca que el resto del país experimentará cielos mayormente despejados, pero con un aspecto gris debido a las ligeras partículas de polvo del Sahara que continuarán afectando la región.

Calor

Las autoridades del Indomet recomiendan a la población mantenerse hidratada y tomar precauciones ante las temperaturas, así como evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Se prevé que la temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

En resumen, este miércoles predominará en gran parte del país condiciones de buen tiempo, cielo mayormente soleado y grisáceo, por la incursión de partículas de polvo del Sahara, así como temperaturas calurosas. Chubascos en localidades de las provincias mencionadas.