Una onda tropical podría emerger este viernes con probabilidad de desarrollo ciclónico

El Centro Nacional de Huracanes informa sobre onda tropical con potencial de desarrollo ciclónico. ( NOAA )

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) informó sobre el posible surgimiento de una onda tropical frente a la costa de África occidental este viernes con probabilidad de desarrollo ciclónico.

Según el boletín emitido este jueves, las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo lento del sistema durante el fin de semana y principios de la próxima semana, a medida que la onda se desplaza hacia el oeste o el oeste-noroeste a aproximadamente 24 km/h sobre el Atlántico tropical oriental y central.

Por el momento, el CNH prevé las probabilidades de desarrollo ciclónico como bajas, siendo de un 30 % para los próximos siete días y 0 % en las próximas 48 horas.

Las autoridades continuarán vigilando de cerca la evolución del sistema, ya que la temporada de huracanes está en lo que se considera es el periodo pico de la formación de ciclones tropicales, ya que la gran mayoría de la actividad ciclónica en el Atlántico tiene lugar durante agosto-septiembre-octubre.

Al respecto, el CNH indica que el pico en verano/otoño se debe a que todos los ingredientes necesarios se vuelven más favorables durante esta época como aguas oceánicas más cálidas (por lo menos 26°C).

Aún es temprano para cualquier pronóstico, pero las autoridades piden a las personas estar atentas a los boletines.

Pico de la temporada

Principalmente agosto y septiembre representan dos meses pico en los que históricamente varios huracanes devastadores han afectado el territorio dominicano.

En resumen, desde 1873 hasta el 2023, un total de 37 huracanes y 52 tormentas tropicales, así como dos depresiones tropicales, han afectado el territorio dominicano de manera directa o indirecta con uno, dos y hasta tres de los efectos destructivos de los ciclones tropicales como son fuertes vientos, intensas lluvias y marejadas ciclónicas, según datos oficiales.

Cuatro de estos eventos han marcado la historia del país como el caso de San Zenón (3 de septiembre de 1930), Inés (29 de septiembre de 1966), David (31 de agosto de 1979) y Georges (22 de septiembre de 1998).