Vigilan una nueva onda tropical con 40 % de probabilidad de convertirse en ciclón

CNH monitorea onda tropical con 40% de probabilidad de ciclón. ( NOAA )

Una nueva onda tropical emergió en el océano Atlántico y presenta probabilidad de convertirse en ciclón tropical de un 40 % durante los próximos siete días.

El disturbio es observado de cerca por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en momentos en que la temporada de huracanes de 2025 se encuentra en su pico de septiembre.

Según el informe de este viernes del CNH, la onda tropical está ubicada cerca de la costa oeste de África produciendo lluvias desorganizadas y tormentas eléctricas sobre el extremo oriental del Atlántico.

Las condiciones ambientales parecen propicias para un desarrollo gradual de este sistema durante los próximos días.

El CNH indicó que una depresión tropical (ciclón tropical) podría formarse a mediados de la próxima semana mientras el sistema se mueve de oeste a oeste-noroeste a 16 a 24 km/h sobre el Atlántico tropical oriental y central.

Las probabilidades de formación que presenta en sistema es de media para siete días con un 40 % y baja para dos días con cerca del 0 %.

Pico de la temporada

Las autoridades continuarán vigilando la evolución del sistema, ya que la temporada de huracanes está en el periodo pico de la formación de ciclones tropicales. La gran mayoría de la actividad ciclónica en el Atlántico tiene lugar durante agosto-septiembre-octubre.

Principalmente agosto y septiembre representan dos meses pico en los que históricamente varios huracanes devastadores han afectado el territorio dominicano.

En resumen, desde 1873 hasta el 2023, un total de 37 huracanes y 52 tormentas tropicales, así como dos depresiones tropicales, han afectado el territorio dominicano de manera directa o indirecta con uno, dos y hasta tres de los efectos destructivos de los ciclones tropicales como son fuertes vientos, intensas lluvias y marejadas ciclónicas, según datos oficiales.

Cuatro de estos eventos han marcado la historia del país como el caso de San Zenón (3 de septiembre de 1930), Inés (29 de septiembre de 1966), David (31 de agosto de 1979) y Georges (22 de septiembre de 1998).