Temperaturas máximas entre 33 y 35 grados; Indomet pronostica lluvias la tarde del sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este sábado en la mañana permanecerá un ambiente despejado y caluroso en gran parte del país. Sin embargo, en la tarde continuarán los fuertes aguaceros debido a la incidencia de una vaguada. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este sábado en la mañana permanecerá un ambiente despejado y caluroso en gran parte del país. Sin embargo, en horas de la tarde continuarán los fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a la incidencia de una vaguada.

Las lluvias se concentrarán especialmente en las regiones noreste, sureste, suroeste, noroeste, la cordillera Central y la zona fronteriza, abarcando provincias como El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

Para el domingo

Para este domingo, las condiciones atmosféricas estarán marcadas por el paso de una onda tropical sobre el territorio nacional, la cual se combinará con la vaguada en altura, incrementando la probabilidad de fuertes aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento desde la tarde y hasta las primeras horas de la noche.

Estas lluvias afectarán gran parte del país, incluyendo provincias como Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

Temperaturas

Indomet advirtió que las temperaturas seguirán elevadas, con máximas entre 33 °C y 35 °C, debido a la época del año (verano) y la incidencia de un viento cálido y húmedo del este/sureste. Las mínimas estarán entre 22 °C y 24 °C.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población:

Hidratarse adecuadamente, preferiblemente con agua

Usar ropa ligera y de colores claros

Evitar la exposición solar directa entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde

Buscar lugares frescos y ventilados, especialmente en el caso de niños y personas envejecientes, quienes son más vulnerables a las altas temperaturas

Onda tropical

La institución también informó que mantienen en vigilancia una onda tropical que se encuentra sobre la costa occidental de África y que, aunque en las próximas 48 horas tiene una probabilidad baja de desarrollo ciclónico, esta aumenta a un 40 % en los próximos siete días.

Aunque aún está lejos del Caribe, las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los boletines oficiales del centro meteorológico.