Onda tropical aumenta a un 70 % su probabilidad de convertirse en ciclón tropical

Temporada de huracanes 2025 en alerta por posible formación de ciclón. ( NOAA )

Un sistema tropical que es vigilado en el océano Atlántico aumentó a un 70 % su probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante los próximos siete días y a un 10 % en 48 horas.

El disturbio es observado de cerca por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en momentos en que la temporada de huracanes de 2025 se encuentra en su pico de septiembre.

El informe de este domingo del CNH indica que se trata de una onda tropical sobre el Atlántico Tropical Oriental que está produciendo una amplia zona de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

"Aunque se espera que el aire seco y estable limite el desarrollo durante los próximos días, se anticipa un desarrollo gradual a partir de entonces", destacó.

Te puede interesar Vigilan una nueva onda tropical con 40 % de probabilidad de convertirse en ciclón

El CNH informó que es probable que se forme una depresión tropical a mediados o finales de esta semana a medida que el sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 16 a 24 km/h sobre el Atlántico Tropical Central.

Pico de la temporada

Las autoridades continuarán vigilando la evolución del sistema, ya que la temporada de huracanes está en el periodo pico de la formación de ciclones tropicales. La gran mayoría de la actividad ciclónica en el Atlántico tiene lugar durante agosto-septiembre-octubre.

Principalmente agosto y septiembre representan dos meses pico en los que históricamente varios huracanes devastadores han afectado el territorio dominicano.