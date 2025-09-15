Temperaturas calurosas y lluvias en algunas provincias marcarán el clima de este lunes

Una persona se seca el sudor de la frente debido a las altas temperaturas. El clima en RD estará marcado por la incidencia de vaguada y el paso de una onda tropical. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este lunes las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas por un cielo mayormente soleado, aunque no se descartan chubascos ocasionales de corta duración en poblados de las regiones noreste y suroeste.

En horas de la tarde y la noche, se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. Esto se debe a la humedad asociada al paso de una onda tropical con mayor actividad sobre el mar Caribe y a la incidencia indirecta de una vaguada en altura.

Entre las provincias que podrían verse afectadas figuran Hato Mayor, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, San Juan, Elías Piña, Monte Cristi, Monte Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde y Dajabón, entre otras cercanas. Estas lluvias podrían extenderse hasta las primeras horas de la madrugada del martes.

Altas temperaturas continúan

El Indomet también advierte que las temperaturas continuarán muy elevadas, propias de la temporada de verano y por efecto del viento cálido y húmedo del este/sureste. Se espera que las temperaturas mínimas oscilen entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 33 °C y 35 °C.

Ante esto, el organismo exhorta a la población a tomar medidas preventivas como:

Mantenerse bien hidratada (preferiblemente con agua)

Vestir ropa ligera y de colores claros

Buscar espacios frescos y ventilados

Evitar la exposición al sol entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, especialmente en el caso de niños y personas envejecientes, quienes son más vulnerables a los efectos del calor

Pronóstico para el martes

Para el martes, la entidad meteorológica prevé que desde las primeras horas del día se registrarán aguaceros dispersos, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, debido a un cambio en la dirección del viento (este/noreste), la vaguada en altura y efectos locales. Estas condiciones afectarán principalmente a La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata y algunos municipios del Gran Santo Domingo.

En contraste, el resto del país tendrá condiciones de nubes dispersas, tornándose medio nublado en ocasiones.

Debido a las lluvias recientes y las pronosticadas, el Indomet mantiene niveles de alerta y aviso meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas en distintas localidades.

Vigilancia ciclónica

Finalmente, el organismo informó que mantiene bajo vigilancia una onda tropical localizada sobre el Atlántico tropical central, la cual está generando precipitaciones y tormentas eléctricas desorganizadas.

Este sistema presenta un 30 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 80 % en los próximos 7 días. Por su posición y trayectoria, se recomienda a la población permanecer atenta a los boletines oficiales emitidos por el Indomet.