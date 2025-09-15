×
Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez en alerta verde por posibles aguaceros

El COE modificó las alertas debido a posibles aguaceros en la tarde por el paso de una onda tropical

    Expandir imagen
    Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez en alerta verde por posibles aguaceros
    Mapa de alertas: Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez en alerta verde por posibles aguaceros. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) modificó los niveles de alertas para tres provincias del Cibao, colocando en verde a: Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez, debido a posibles aguaceros por una onda tropical. 

    De acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), aunque la mañana de este lunes el cielo se mantiene mayormente despejado y sin precipitaciones, para la tarde se espera el paso de una onda tropical. 

    Este fenómeno, combinado con el calentamiento diurno y la orografía local, favorecerá el desarrollo de nubes con aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país. 

    • Según el informe, entre las zonas que podrían verse afectadas están La Altagracia, La Romana, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, así como Santiago, Santiago Rodríguez y San Juan, entre otras. 
    Medidas preventivas 

    Debido a la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones repentinas o urbanas, el COE ha declarado alerta verde para las localidades ya mencionadas, como medida preventiva para salvaguardar la vida de los ciudadanos. 

    El organismo hace un llamado a la población para mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias ante posibles cambios en las condiciones climáticas. 

