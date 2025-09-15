Mapa de alertas: Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez en alerta verde por posibles aguaceros. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) modificó los niveles de alertas para tres provincias del Cibao, colocando en verde a: Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez, debido a posibles aguaceros por una onda tropical.

De acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), aunque la mañana de este lunes el cielo se mantiene mayormente despejado y sin precipitaciones, para la tarde se espera el paso de una onda tropical.

Este fenómeno, combinado con el calentamiento diurno y la orografía local, favorecerá el desarrollo de nubes con aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

Según el informe, entre las zonas que podrían verse afectadas están La Altagracia, La Romana, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, así como Santiago, Santiago Rodríguez y San Juan, entre otras.

Medidas preventivas

Debido a la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones repentinas o urbanas, el COE ha declarado alerta verde para las localidades ya mencionadas, como medida preventiva para salvaguardar la vida de los ciudadanos.

El organismo hace un llamado a la población para mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias ante posibles cambios en las condiciones climáticas.