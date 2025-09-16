Se esperan aguaceros y temperaturas máximas de hasta 35 grados para este martes
El Indomet exhortó a la población a continúar hidratándose y utilizar ropas ligeras
Para las primeras horas de este martes se espera un cielo mayormente nublado, con aguaceros y tronadas que estarán afectando diversas provincias del país debido a la humedad presente en la masa de aire y los efectos del ciclo diurno, así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
Desde tempranas horas de la mañana, se registran aguaceros acompañados de tronadas sobre provincias del este y norte del país, tales como La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata.
A medida que avancen las horas, estas precipitaciones se extenderán hacia otras localidades del noreste y sureste, según el informe de la entidad.
Para la tarde y primeras horas de la noche, se esperan nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, especialmente en las provincias:
- San Pedro de Macorís
- San Cristóbal, San José de Ocoa
- La Vega
- Monseñor Nouel
- Monte Plata
- Azua
- San Juan
- Elías Piña
- Dajabón
- Independencia
- Bahoruco
- El Gran Santo Domingo
Temperaturas calurosas continúan
El Indomet también advirtió que las temperaturas seguirán calurosas, como consecuencia del verano y la incidencia de un viento cálido y húmedo del este/sureste, por lo que se recomienda a la población:
- Continuar hidratándose adecuadamente con líquidos, (preferiblemente agua),
- Usar ropas ligeras de colores claros
- Buscar lugares frescos y ventilados
- Evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar
La temperatura mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.
Vigilancia ciclónica en el Atlántico
En cuanto a la actividad ciclónica, Indomet informó que se mantiene en vigilancia una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical ubicada en el Atlántico tropical central, con un 60 % de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas y un 90 % en los próximos 7 días, para alcanzar la categoría de un ciclón tropical.
Asimismo, se monitorea otra onda tropical que emerge desde la costa occidental de África, aunque esta presenta baja probabilidad de desarrollo (20 %) en los próximos 7 días.
Pronóstico del miércoles
Para este miércoles en la madrugada, podrían registrarse chubascos aislados en poblados del noreste y suroeste, como María Trinidad Sánchez, Samaná y Barahona.
Sin embargo, en horas de la tarde, el acercamiento de una vaguada en altura, combinado con los efectos del ciclo diurno, generará incrementos nubosos significativos, que provocarán aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento en varias zonas.
Las provincias con mayor probabilidad de verse afectadas son: San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Monte Plata, Azua, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.