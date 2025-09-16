Se esperan aguaceros y temperaturas máximas de hasta 35 grados para este martes

Una persona hidratandose bajo el sol. El clima en RD seguirá marcado por temperaturas calurosas. ( FUENTE EXTERNA )

Para las primeras horas de este martes se espera un cielo mayormente nublado, con aguaceros y tronadas que estarán afectando diversas provincias del país debido a la humedad presente en la masa de aire y los efectos del ciclo diurno, así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Desde tempranas horas de la mañana, se registran aguaceros acompañados de tronadas sobre provincias del este y norte del país, tales como La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata.

A medida que avancen las horas, estas precipitaciones se extenderán hacia otras localidades del noreste y sureste, según el informe de la entidad.

Para la tarde y primeras horas de la noche, se esperan nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, especialmente en las provincias:

San Pedro de Macorís

San Cristóbal, San José de Ocoa

La Vega

Monseñor Nouel

Monte Plata

Azua

San Juan

Elías Piña

Dajabón

Independencia

Bahoruco

El Gran Santo Domingo

Temperaturas calurosas continúan

El Indomet también advirtió que las temperaturas seguirán calurosas, como consecuencia del verano y la incidencia de un viento cálido y húmedo del este/sureste, por lo que se recomienda a la población:

Continuar hidratándose adecuadamente con líquidos, (preferiblemente agua),

adecuadamente con líquidos, (preferiblemente agua), Usar ropas ligeras de colores claros

de colores claros Buscar lugares frescos y ventilados

Evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar

La temperatura mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Vigilancia ciclónica en el Atlántico

En cuanto a la actividad ciclónica, Indomet informó que se mantiene en vigilancia una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical ubicada en el Atlántico tropical central, con un 60 % de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas y un 90 % en los próximos 7 días, para alcanzar la categoría de un ciclón tropical.

Asimismo, se monitorea otra onda tropical que emerge desde la costa occidental de África, aunque esta presenta baja probabilidad de desarrollo (20 %) en los próximos 7 días.

Pronóstico del miércoles

Para este miércoles en la madrugada, podrían registrarse chubascos aislados en poblados del noreste y suroeste, como María Trinidad Sánchez, Samaná y Barahona.

Sin embargo, en horas de la tarde, el acercamiento de una vaguada en altura, combinado con los efectos del ciclo diurno, generará incrementos nubosos significativos, que provocarán aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento en varias zonas.

Las provincias con mayor probabilidad de verse afectadas son: San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Monte Plata, Azua, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.