Lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento continuarán hasta la noche, informa Indomet

Las lluvias registradas este martes continuarán durante el resto de la tarde, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas, especialmente hasta las primeras horas de la noche, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, los aguaceros serán más notorios en provincias como Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y San Cristóbal.

También se esperan precipitaciones en San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco, entre otras.

Indomet explicó que las condiciones lluviosas obedecen al paso de una onda tropical, que ha incrementado significativamente la humedad sobre el territorio nacional, combinándose con factores locales como el calentamiento diurno y la orografía.

Persistirán los desarrollos nubosos generadores de precipitaciones de distintas intensidades, acompañadas de descargas eléctricas y posibles rafagas de viento.



Dichas lluvias, prevemos que continúen ocurriendo de forma intermitente hasta las primeras horas de la noche,...

Altas temperaturas persistirán

Dijo que, a pesar de las lluvias, las temperaturas continuarán calurosas, debido a la época del año (verano) y al viento cálido que predomina en la región.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población mantenerse bien hidratada, preferiblemente con agua y jugos naturales, usar ropa ligera de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La institución también recordó que los niños y las personas envejecientes son especialmente vulnerables a los efectos del calor extremo.

Vigila formación de ciclón tropical en el Atlántico

El organismo meteorológico informó que mantiene bajo vigilancia una "activa" zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical ubicada sobre el Atlántico tropical central.

Este sistema presenta un 90 % de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en los próximos 7 días.

Asimismo, observa otra onda tropical que actualmente emerge de las costas occidentales de África.

"Aunque este segundo sistema tiene una probabilidad muy baja de desarrollo en los próximos dos días, podría alcanzar un 20 % de probabilidad en los próximos siete días, de acuerdo con los modelos de predicción", detalló.