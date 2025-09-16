Descontinúan alerta verde para Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez

Se esperan aguaceros y un cielo mayormente nublado. El COE descontinuó los niveles de alerte verde para tres provincias. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que descontinúa el nivel de alerta verde que se había emitido por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas, para las provincias Santiago Rodríguez, Santiago y La Vega.

La medida fue tomada en relación al boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual indica que aunque se esperan lluvias y condiciones en algunas localidades del país, las provincias anteriormente en alerta mostraron mejoría en sus condiciones atmosféricas.

Condiciones del tiempo

Durante las primeras horas de este martes, el Indomet pronosticó nublados con aguaceros y tronadas afectando provincias como:

La Altagracia

El Seibo

Samaná

María Trinidad Sánchez

Espaillat

Puerto Plata

El organismo prevé que después del mediodía la alta humedad en la masa de aire, junto con el ciclo diurno, provoque un aumento en la nubosidad, generando aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en provincias como: San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, y el Gran Santo Domingo, entre otras.

Llamado a la población

Pese a que se levantaron las alertas en tres provincias, el COE pidió a la población permanecer atentos a los informes oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, especialmente en zonas propensas a inundaciones.