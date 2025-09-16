×
Indomet vigila onda tropical en el Atlántico y pide estar atento a sus boletines

Aunque lejos del Caribe, se recomienda estar pendiente a los boletines oficiales ante posibles cambios en la trayectoria de los sistemas meteorológicos

    Expandir imagen
    Indomet vigila onda tropical en el Atlántico y pide estar atento a sus boletines
    Onda tropical en el Atlántico central. (FUENTE EXTERNA.)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que mantiene estricto seguimiento a una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical en el Atlántico central y exhortó a la población a estar atenta a sus boletines oficiales.

    "Se vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical ubicada sobre el Atlántico tropical central. Actualmente, presenta una probabilidad de un 60 % en las próximas 48 horas y 90 % en los próximos 7 días para alcanzar la categoría de ciclón tropical", indicó el Indomet.

    Por la posición geográfica de la onda tropical se está manteniendo un estricto seguimiento al sistema y se recomienda a la población estar atenta a los boletines oficiales del Indomet.

    El organismo añadió que también monitorea otra onda tropical que emerge de la costa occidental de África, con probabilidad muy baja de desarrollo en 48 horas y 20 % a siete días.

    Pendiente a boletines oficiales

    De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el disturbio principal —ubicado aproximadamente a mitad de camino entre las Antillas de Barlovento y África— muestra condiciones ambientales favorables para organizarse.

    El NHC sitúa la onda tropical con alta probabilidad (90 %) de formación en 48 horas y a 7 días y con un desplazamiento oeste-noroeste/noroeste a 16–24 km/h sobre el Atlántico tropical central. 

    Por el momento, ambos sistemas se encuentran lejos del Caribe y no representan una amenaza inmediata para la República Dominicana. No obstante, los pronósticos podrían variar en los próximos días a medida que el sistema principal avance sobre aguas abiertas.

    Se recomienda seguir las actualizaciones del Indomet y del NHC, y revisar planes familiares de prevención de forma rutinaria en temporada ciclónica.

