Se forma la depresión tropical 7 en el Atlántico central; Indomet mantiene "estricta" vigilancia

Imagen satelital del Atlántico central donde se observa la Depresión Tropical No. 7, formada este miércoles, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC). El sistema es monitoreado por el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) ante su posible evolución a tormenta tropical ya que podría afectar el clima en RD. ( NOAA )

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este miércoles la formación de la Depresión Tropical No. 7 sobre el Atlántico central. El sistema se localiza en la latitud 13.7 Norte y longitud 45.9 Oeste, a unos 1,905 kilómetros al este/sureste de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y movimiento hacia el oeste a unos 20 km/h.

El organismo estadounidense indicó que el sistema podría fortalecerse lentamente y convertirse en tormenta tropical entre la tarde y la noche de hoy. Por el momento, no hay avisos ni advertencias costeras en efecto, y la presión mínima central se estimó en 1007 mb.

Vigilancia del Indomet

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) confirmó la información y destacó que se mantiene un monitoreo continuo del fenómeno. En un comunicado, la institución explicó que la onda tropical que dio origen al sistema alcanzó esta madrugada la categoría de depresión tropical.

Además, señaló que se vigila otra onda tropical emergiendo de las costas occidentales de África, con baja probabilidad de desarrollo en los próximos dos días, aunque con un 20 % de posibilidades en los próximos siete días.

"Por su posición geográfica, mantenemos un estricto seguimiento a ambos sistemas y recomendamos a la población estar atenta a nuestros boletines oficiales", advirtió el Indomet.

Contexto regional

La cuenca del Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México entran en la fase más activa de la temporada ciclónica, que se extiende oficialmente hasta el 30 de noviembre. Los meteorólogos reiteran que, aunque la Depresión Tropical No. 7 no representa de momento peligro directo para tierra firme, es fundamental que la población se mantenga informada ante posibles cambios en la trayectoria o en su intensidad.

El próximo boletín del NHC está previsto para las 11:00 de la mañana, hora local.