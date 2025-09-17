Lluvias y tormentas eléctricas afectarán la tarde del miércoles por vaguada y onda tropical

Motoconchista se protege con una sombrilla mientras transporta a una pasajera en medio de la lluvia en Santo Domingo, la noche del 5 de enero de 2025. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones atmosféricas en el país estarán marcadas este miércoles por el incremento nubosos y la ocurrencia de lluvias en horas de la tarde, debido a la combinación de una vaguada en altura y la aproximación de una onda tropical.

De acuerdo con el informe, desde primeras horas de la mañana se presentarán aumentos nubosos y chubascos pasajeros en provincias como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Hato Mayor y El Seibo, provocados por el viento del este/noreste.

Sin embargo, para la tarde y noche se esperan fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como: San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Monte Plata, Azua, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, el Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

Vigilancia ciclónica

En cuanto a la actividad ciclónica, el Indomet informó que la Depresión Tropical No. 7 se formó esta madrugada sobre el Atlántico tropical central, desplazándose hacia el oeste a unos 20 kph. El sistema se encuentra a unos 1,905 kilómetros al este/sureste de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores.

Además, se monitorea otra onda tropical emergiendo desde las costas occidentales de África, con baja probabilidad de desarrollo en los próximos dos días, pero con un 20 % de posibilidad en los siguientes siete.

El organismo meteorológico indicó que "por su posición geográfica, mantenemos un estricto seguimiento a ambos sistemas". Asimismo, recomienda a la población estar atenta a los boletines oficiales.

Alerta meteorológica

El Centro de Pronósticos del Indomet mantiene la provincia La Altagracia bajo alerta meteorológica, debido al riesgo de inundaciones urbanas.

Continuará el calor

Pese a las lluvias, las temperaturas seguirán calurosas, por la temporada del verano. Se esperan mínima de entre 23 °C y 25 °C, mientras que la máxima estará entre 33 °C y 35 °C. Mientras tanto, el Indomet recomienda a la población:

Hidratarse frecuentemente con agua y jugos naturales

Usar ropa ligera y de colores claros

Buscar lugares frescos y ventilados

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde

Proteger especialmente a niños y envejecientes, más vulnerables a las altas temperaturas

Las lluvias continuarán el jueves

Para el jueves, el Indomet pronostica condiciones similares, con alta humedad e inestabilidad en la atmósfera. Desde la madrugada y en el transcurso de la mañana, se producirán nublados con aguaceros y tronadas en provincias como Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, entre otras cercanas.

Durante la tarde y noche, las lluvias se extenderán hacia regiones del norte, noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, como consecuencia de la onda tropical y la vaguada en niveles altos de la troposfera.