Indomet mantiene "estrecha" vigilancia en la trayectoria de la tormenta tropical Gabrielle

Indomet mantienen vigilancia ante la formación de la tormenta tropical Gabrielle en el Atlántico Central. ( NOAA )

Luego de que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informara sobre la formación de la tormenta tropical Gabrielle que surgió este miércoles en el Atlántico Central, el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) destacó que mantienen una "estrecha" vigilancia sobre el sistema.

La tormenta tropical Gabrielle es el séptimo ciclón de la cuenca Altánntica.

A través de su cuenta de Instagram, el Indomet explicó que, "a las 11:00 a. m., la depresión tropical no.7 se fortaleció, para convertirse en la Tormenta Tropical Gabrielle".

Ubicación

El centro de la tormenta se encuentra a unos 1,745 km, al este de las Islas de Sotavento, en las Antillas Menores. Sus vientos máximos sostenidos son de 75 km/h, y se mueve hacia el oeste, a una velocidad de 35 km/h.

De su lado, el NHC indicó que no se han emitido avisos o alertas para áreas terrestres por el momento, ya que Gabrielle permanece lejos de costas.



El organismo meteorológico recomienda a la población mantenerse atenta a los próximos boletines oficiales.