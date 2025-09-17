Se forma la tormenta tropical Gabrielle en el Atlántico

Mapa satelital del Centro Nacional de Huracanes (CNH), organismo que informó sobre la formación de la tormenta tropical Gabrielle en el Atlántico Central. ( NOAA )

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que la depresión tropical 7 se formó en la tormenta tropical Gabrielle en el Atlántico Central.

El fenómeno atmosférico surgió este miércoles a 1,745 kilómetros al este de las Islas de Sotavento del Norte, según el reporte.

De acuerdo con el informe, Gabrielle avanza hacia el noroeste a unos 35 km/h, pero se espera que su movimiento se vuelva más errático y tienda hacia el oeste-noroeste durante los próximos días.

Se podría fortalecer el fin de semana

Los vientos máximos sostenidos alcanzan los 75 km/h, con ráfagas superiores. Según el informe, se pronostica poco cambio en la fuerza durante las próximas 48 horas, pero se prevé alguna intensificación durante el fin de semana.

El informe detalla que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 280 km desde el centro, mayormente hacia el semicírculo oriental de la tormenta.

La presión central ronda los 1006 milibares (29.71 pulgadas), lo que indica que aún no ha alcanzado su máxima organización.

No se han emitido avisos o alertas para áreas terrestres por el momento, ya que Gabrielle permanece lejos de costas.