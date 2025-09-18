El COE aumenta a seis las provincias en alerta verde por lluvias asociadas a vaguada y onda tropical

El COE amplió este jueves el nivel de alerta verde para seis provincias, debido a los efectos de una onda tropical y una vaguada que generan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con riesgo de inundaciones repentinas y crecidas de ríos. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este jueves el nivel de alerta verde para varias provincias, debido a la incidencia de una onda tropical localizada sobre Haití y una vaguada en distintos niveles de la troposfera, según el más reciente boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

Provincias en alerta verde:

La Altagracia

El Seibo

Hato Mayor

La Vega

Elías Piña

Dajabón

De acuerdo con el informe, durante las horas de la mañana, se han registrado chubascos aislados y aguaceros locales en provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras.

La institución señaló que, se prevé que estas precipitaciones se intensifiquen durante la tarde, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían afectar también a otras localidades como La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Valverde, Monte Cristi, Azua, Santiago Rodríguez y Santiago, entre otras áreas cercanas.

El COE advirtió sobre posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas o repentinas en las provincias bajo alerta. Asimismo, pidió a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales.