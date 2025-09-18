El COE eleva a ocho las provincias en alerta verde por lluvias asociadas a vaguada y onda tropical

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que las lluvias disminuirán gradualmente durante el transcurso de esta noche. ( DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a ocho el número de provincias en alerta verde, debido a la incidencia de una onda tropical localizada sobre Haití, la cual, en combinación con una vaguada, está provocando lluvias sobre el territorio nacional.

Las provincias bajo alerta verde son: La Altagracia, El Seibo, Azua, La Vega, Hato Mayor, San José de Ocoa, Elías Piña y Dajabón.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/whatsapp-image-2025-09-18-at-173544-6dea1642.jpeg El mapa de las provincias en alerta verde. (FUENTE EXTERNA)

En ese sentido, el COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, exhortó a los residentes en zonas de alto riesgo, especialmente aquellos que habitan cerca de cursos de agua, a mantenerse atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Condiciones meteorológicas

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que las lluvias disminuirán gradualmente durante el transcurso de la noche.

Sin embargo, para este viernes, se espera que las precipitaciones regresen desde la madrugada en distintos sectores del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana y San Pedro de Macorís.

En horas de la tarde, se prevén aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en municipios de La Vega, San Juan, San José de Ocoa, Peravia, entre otras provincias aledañas.

Actividad ciclónica

Con relación a la tormenta tropical Gabrielle, esta fue localizada hoy a unos 1,220 kilómetros al este/noreste de las Antillas Menores, desplazándose hacia el oeste/noroeste a una velocidad de 24 km/h. Sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 85 km/h, con ráfagas más fuertes en su entorno.

Además, se informó sobre una onda tropical ubicada cerca de las islas de Cabo Verde, la cual presenta una probabilidad ciclónica de un 20 % para los próximos siete días.

A pesar de las posiciones geográficas y trayectorias actuales, las autoridades mantienen un seguimiento constante de estos sistemas meteorológicos.