Onda tropical y vaguada provocarán lluvias en varias provincias del país para este jueves

Dos personas bajo una sombrilla caminan por una calle mojada tras un aguacero. El clima en RD: estará dominado por el paso de una vaguada y una onda tropical. ( DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

Para este jueves, las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas por el paso de una onda tropical y la incidencia de una vaguada, por lo que se esperan chubascos aislados sobre localidades de las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez.

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo.

Para la tarde también se prevén aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en La Altagracia, La Vega, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Azua, Santiago Rodríguez, Santiago, entre otras provincias aledañas. Dicha actividad de precipitaciones comenzará a disminuir paulatinamente en horas de la noche.

El calor continúa

A pesar de las lluvias pronosticadas, se espera que la temperatura continúe calurosa, debido a la época del año (verano). La temperatura mínima estará entre 23 °C y 25 °C, mientras que la máxima se situará entre 33 °C y 35 °C.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población:

Usar ropas ligeras de claros colores

Buscar lugares frescos y ventilados,

Evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar durante el horario de las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde

Actividad ciclónica

El Indomet informó que da seguimiento a la tormenta tropical Gabrielle, localizada a unos 1,360 kilómetros al este de las islas de Sotavento, Antillas Menores. Gabrielle se mueve hacia el oeste a unos 24 km/h, con vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h.

Asimismo, la entidad reportó la presencia de una onda tropical ubicada en las cercanías de las islas de Cabo Verde, la cual presenta una probabilidad muy baja para su desarrollo en los próximos 2 días y también baja para los siguientes 7 días.

Además, se pronostica que otra onda tropical emerja desde la costa oeste de África este viernes, desplazándose hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical durante este fin de semana y principios de la próxima semana. Este sistema presenta una probabilidad de desarrollo del 20 % a 7 días.

Pronóstico del viernes

Para mañana viernes, quedará humedad rezagada tras el paso de la onda tropical, lo que, junto a la vaguada, favorecerá en horas de la madrugada y durante la mañana, la ocurrencia de chubascos locales con tronadas aisladas en Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana y San Pedro de Macorís.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en La Vega, San Juan, San José de Ocoa, Peravia, entre otras localidades cercanas.