Gabrielle mantiene su rumbo hacia el oeste y el Indomet recomienda estar atentos a los boletines

La tormenta tropical Gabrielle avanza sobre el Atlántico con vientos de 85 km/h, bajo vigilancia del Indomet, aunque sin representar peligro inmediato para República Dominicana. ( NOAA )

La tormenta tropical Gabrielle continúa desplazándose sobre aguas abiertas del Atlántico, al este de las Antillas Menores, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, según informó este jueves el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

El sistema se localiza a unos 1,360 kilómetros al este de las islas de Sotavento, moviéndose hacia el oeste a unos 24 kilómetros por hora. El organismo meteorológico dominicano indicó que, aunque Gabrielle no representa un peligro inmediato para la República Dominicana, se mantiene en vigilancia continua y exhorta a la población a dar seguimiento a los boletines oficiales.

Reporte del Centro Nacional de Huracanes

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) precisó en su informe de las 09:00 UTC que Gabrielle estaba ubicada cerca de los 20.0 grados norte y 50.3 grados oeste, aproximadamente a 1,350 kilómetros al este de las Antillas Menores, con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 km/h.

El NHC reportó que la tormenta mantiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h y ráfagas de hasta 100 km/h, con un mínimo de presión central de 1004 milibares. El oleaje más fuerte, de hasta seis metros de altura (20 pies), se registra al noreste del centro del fenómeno.

Los pronósticos señalan que no se esperan cambios significativos en la intensidad de Gabrielle durante las próximas 48 horas, aunque hacia finales del fin de semana podría experimentar un proceso de fortalecimiento gradual, con posibilidad de convertirse en huracán a inicios de la próxima semana.

Otras ondas tropicales en vigilancia

Además de Gabrielle, el Indomet informó que en la cuenca atlántica se observan otros sistemas:

Una onda tropical cercana a las islas de Cabo Verde, con baja probabilidad de desarrollo en los próximos dos días y en los siguientes siete.

Otra onda tropical saldrá de la costa oeste de África el viernes, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste y una probabilidad de 20 % de desarrollo en siete días, según el NHC.

En el Caribe oriental, otra onda tropical se encuentra sobre Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, generando lluvias y tronadas dispersas en esas regiones. Mientras que en el Caribe occidental, una onda próxima a 87 grados oeste está provocando aguaceros en el Golfo de Honduras y zonas de Centroamérica.

Recomendación a la población

El Indomet reiteró que, por el momento, ninguno de estos sistemas representa un peligro directo para el territorio dominicano, pero debido a la actividad ciclónica típica del mes de septiembre, se mantiene un monitoreo permanente y se recomienda a la población estar atenta a los boletines oficiales.