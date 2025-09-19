Aguaceros y altas temperaturas marcarán el inicio del fin de semana en gran parte del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene alertas por aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias, debido a una onda tropical y una vaguada en altura. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, desde tempranas horas de este viernes, se han registrado aguaceros con tronadas en zonas próximas al litoral caribeño y el noreste del país, asociadas al paso de una onda tropical y la influencia de una vaguada en altura.

De acuerdo con la institución, provincias como La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona, Pedernales, entre otras, es donde se han registrado dichas condiciones climáticas.

Durante la tarde y primeras horas de la noche, se prevé un incremento en la nubosidad, registrándose aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las provincias afectadas serán:

La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez

Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Espaillat, Puerto Plata

Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Azua, San Juan, San José de Ocoa, Independencia, Bahoruco y Pedernales

Alerta meteorológicas

Debido al riesgo de inundaciones urbanas, el Indomet mantiene el nivel de alerta meteorológica en las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Dajabón y Elías Piña.

Altas temperaturas

A pesar de las lluvias pronosticadas, las temperaturas seguirán calurosas, con máximas entre 33 °C y 35 °C, y mínimas de 23 °C a 25 °C. El Indomet recomienda a la población:

Hidratarse frecuentemente con agua y jugos naturales

Usar ropa ligera y de colores claros

Buscar lugares frescos y ventilados

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde

Proteger especialmente a niños y envejecientes, que son los más vulnerables a las altas temperaturas

Tormenta tropical Gabrielle

En el ámbito ciclónico, se vigila la evolución de la tormenta tropical Gabrielle, localizada a unos 960 kilómetros al este/noreste de las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y movimiento hacia el oeste/noroeste a 19 km/h.

Además, se observa una nueva onda tropical frente a la costa occidental de África, con un 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días.

Indomet mantiene vigilancia continua sobre estos sistemas, aunque por el momento no representan una amenaza directa para la República Dominicana.

El sábado continúan las lluvias

Para mañana sábado, Indomet pronostica que la combinación del viento del sureste cargado de humedad se combinará con la vaguada, generando desde la madrugada aguaceros locales y tronadas en zonas cercanas a la costa sur como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal, entre otras zonas aledañas.

Durante la tarde y la noche, se esperan aguaceros, en ocasiones moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades del del noroeste, noreste, suroeste y Cordillera Central, afectando a provincias como:

El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, San Juan, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi, Elías Piña, Barahona, Independencia y Bahoruco.

El organismo meteorológico hace un llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.