Aumentan a nueve las provincias en alerta verde por efectos de onda tropical y vaguada

Las provincias que están en alerta son: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Azua, La Vega, San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón y Pedernales

    Expandir imagen
    Aumentan a nueve las provincias en alerta verde por efectos de onda tropical y vaguada
    Una avenida del Gran Santo Domingo durante las lluvias registradas. Este viernes el COE elevó a nueve el número de provincias en alerta verde. (ARCHIVO DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

    Este viernes, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a nueve el número de provincias en alerta verde, debido a las lluvias que se registran en distintas regiones del país, producto del paso de una onda tropical combinada con una vaguada en varios niveles de la troposfera.

    Provincias en alerta

    Las provincias que están en alerta verde son: La AltagraciaEl SeiboHato Mayor, Azua, La Vega, San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón y Pedernales. 

    Expandir imagen
    Infografía

    De acuerdo con el informe del COE, la medida fue adoptada tras el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual detalla sobre la presencia de chubascos dispersos, tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento afectando varias provincias del país. 

    Según el informe, durante la tarde se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, Azua, Elías Piña, Dajabón, Pedernales, Independencia y Bahoruco, entre otras. 

    El COE exhorta a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas, mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar las medidas de precaución necesarias para evitar situaciones de riesgo. 

    Altas temperaturas  

    A pesar de las lluvias pronosticadas, las temperaturas seguirán calurosas, con máximas entre 33 °C y 35 °C, y mínimas de 23 °C a 25 °C. El Indomet recomienda a la población:

    • Hidratarse frecuentemente con agua y jugos naturales 
    • Usar ropa ligera y de colores claros  
    • Buscar lugares frescos y ventilados  
    • Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde
    • Proteger especialmente a niños y envejecientes, que son los más vulnerables a las altas temperaturas 
