Vaguada continuará provocando aguaceros y tronadas; mantienen alertas meteorológicas

Una vaguada que incide sobre el territorio nacional seguirá generando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en diferentes provincias del país este sábado. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó la mañana de este sábado que la vaguada que incide sobre el territorio nacional seguirá generando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en diferentes provincias del país, por lo que se mantienen vigentes las alertas meteorológicas ante posibles inundaciones.

Desde la madrugada, los efectos del fenómeno, combinados con la humedad presente en la masa de aire, han provocado nublados con aguaceros aislados en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y el Gran Santo Domingo.

Se prevé que estas precipitaciones se extiendan a localidades cercanas, aunque tenderán a disminuir de manera gradual.

Sin embargo, después del mediodía se espera una reactivación de las lluvias debido al calentamiento diurno, con nublados que dejarán aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Azua, San Juan, Elías Piña y Bahoruco.

Provincias en alerta verde

El Seibo

Azua

La Vega

Hato Mayor

San José de Ocoa

Elías Piña

Dajabón

Pedernales

La Altagracia

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

Condiciones marítimas

El organismo indicó que las condiciones en el mar se mantienen normales. No obstante, exhortó a los bañistas y usuarios de playas a consultar con las autoridades locales antes de realizar cualquier actividad en zonas costeras.

Vigilancia ciclónica

El organismo mantiene un monitoreo sobre la tormenta tropical Gabrielle, localizada a unos 855 kilómetros, al noreste de Las Antillas Menores, moviéndose hacia el noroeste, a unos 20 km/h, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y ráfagas más fuertes, en su entorno.

Asimismo, vigila una onda tropical, al oeste de la costa occidental de África, con una probabilidad muy baja de desarrollo ciclónico, en las próximas 48 horas, y de un 20 %, en los próximos siete días.

El Indomet recomienda a la población, mantenerse atenta a los boletines meteorológicos a través de sus canales oficiales, y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Pronóstico para el domingo

Para el domingo, la vaguada comenzará a alejarse del país, aunque persistirá suficiente humedad para provocar chubascos dispersos en horas de la mañana hacia la región oriental.

En la tarde, la nubosidad se incrementará en el noroeste, noreste, Cordillera Central y zona fronteriza, con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

A pesar de las lluvias previstas, las temperaturas seguirán calurosas propias de la temporada de verano, por lo que el Indomet recomienda a la población hidratarse constantemente, vestir ropas ligeras y de colores claros, protegerse de la radiación solar entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde y prestar especial atención a niños y envejecientes, más vulnerables a los efectos del calor.