El COE incluye a Santiago Rodríguez y Monseñor Nouel en alerta verde por vaguada

Una de la avenida del Distrito Nacional un caos por las lluvias registradas por la incidencia de una vaguada en el territorio nacional ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este sábado en alerta verde a las provincias Santiago Rodríguez y Monseñor Nouel, las cuales no se encontraban entre las demarcaciones bajo vigilancia, debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional.

Con estas dos nuevas provincias, ya son ocho las que permanecen en alerta verde: La Vega, Azua, San José de Ocoa, Pedernales, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monseñor Nouel.

Al mismo tiempo, el COE descontinuó el nivel de alerta para La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/whatsapp-image-2025-09-20-at-175210-6f3b5b32.jpeg El mapa con las provincias en alerta verde. (FUENTE EXTERNA)

El organismo de emergencia llamó a la población en zonas bajo alerta a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como a no utilizar balnearios en esas demarcaciones.

También exhortó a los residentes en zonas vulnerables a mantenerse atentos a los boletines y tomar precauciones ante posibles crecidas repentinas e inundaciones urbanas.

Lluvias continuarán pese a alejamiento de la vaguada

Aunque la vaguada se alejará del país este domingo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que persistirá la humedad suficiente en la atmósfera para que continúen los aguaceros en varias regiones.

Desde la madrugada y durante la mañana, se esperan chubascos moderados a fuertes sobre La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo, según el boletín de Indomet.

Altas temperaturas

Las temperaturas seguirán calurosas debido a la época del año, con mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 33 °C y 35 °C.

Vigilancia ciclónica en el Atlántico

Con relación a la tormenta tropical Gabrielle, esta fue localizada a unos 925 kilómetros al nor/noreste de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores.

El fenómeno atmosférico se desplaza al noroeste a 17 km/h, con vientos máximos de 100 km/h.

También se monitorea una onda tropical al oeste de la costa africana, con una baja probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, y un 20 % de probabilidad en los próximos siete días.