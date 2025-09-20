Indomet pronostica lluvias continuarán incidiendo en varias demarcaciones

La vaguada que ha incidido sobre el territorio se está alejando, informó el Indomet ( DIARIO LIBRE /KEVIN RIVAS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica para este domingo lluvias moderadas a fuertes en varias provincias del país, pese a que la vaguada que ha incidido en el territorio nacional se esté alejando.

"A pesar de que la vaguada estará alejándose del país, seguiremos con suficiente humedad en la masa de aire que nos cubre", detalla el organismo en su informe del tiempo.

El Indomet señaló que, desde tempranas horas, se esperan lluvias moderadas a fuertes en las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

Agregó que, durante la tarde, se prevén aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Santiago, Azua, San Juan, Elías Piña y Bahoruco.

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó el sábado en alerta verde a las provincias Santiago Rodríguez y Monseñor Nouel, que no se encontraban entre las demarcaciones bajo vigilancia, debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional.

Con estas dos nuevas provincias, ya son ocho las que permanecen en alerta verde: La Vega, Azua, San José de Ocoa, Pedernales, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monseñor Nouel.

Tormenta Gabrielle

El organismo se mantiene vigilando la trayectoria de la tormenta Gabrielle.

El informe del tiempo señala que la tormenta tropical fue localizada a unos 925 kilómetros al norte/noreste de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores. Agrega que el fenómeno se desplaza hacia el noroeste a unos 17 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de unos 100 km/h y ráfagas superiores.