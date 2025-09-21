El COE mantiene a ocho provincias bajo alerta verde por lluvias

El mapa de la República Dominicana con las provincias bajo alerta verde, entre ellas Monseñor Nouel, La Vega, Azua, entre otras. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene bajo alerta verde a ocho provincias en el país debido a las condiciones meteorológicas actuales. Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), a través de imágenes satelitales se observan nubes de gran desarrollo vertical, lo que podría generar aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias en alerta verde son:

Monseñor Nouel

La Vega

La Vega Azua

San José de Ocoa

Santiago Rodríguez

Pedernales

Pedernales Elías Piña

Dajabón

Recomendaciones

El COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, especialmente en las provincias bajo alerta.

También, se instó a los residentes en zonas vulnerables a mantenerse atentos a los boletines y tomar las precauciones necesarias ante posibles crecidas repentinas e inundaciones urbanas.

Pronóstico para este domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para la mañana de este domingo no se prevén lluvias de larga duración ni acumulados importantes sobre el territorio nacional, salvo chubascos aislados en algunas localidades del litoral caribeño.

Sin embargo, la vaguada continuará alejándose de nuestra área de pronóstico, pero seguirá aportando suficiente humedad. Después del mediodía, se prevé un incremento nuboso significativo, acompañado de aguaceros dispersos, moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas aisladas, ráfagas de viento e incluso posibles granizadas en distintas localidades de El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, Dajabón, Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel , Santiago, San Juan, Elías Piña e Independencia

Indicaron que las precipitaciones prodrían disminuirdurante el transcurso de la noche.

Actividad Ciclónica

En cuanto a la actividad ciclónica, el organismo señaló que dan seguimiento a la tormenta tropical Gabrielle se encuentra localizada a unos 730 kilómetros al sureste de las Bermudas. Se desplaza hacia el nor/noroeste a unos 15 km/h, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y ráfagas más fuertes en su entorno. Además, se ha reportado una onda tropical al oeste de la costa occidental de África, con una probabilidad de desarrollo ciclónico muy baja (30%) para los próximos 7 días.