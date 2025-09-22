Para este lunes se esperan lluvias en varias localidades; temperaturas continuarán calurosas

Avenida del Gran Santo Domingo durante las lluvias. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este lunes se esperan chubascos aislados en localidades del litoral caribeño, con un cielo mayormente con nubes aisladas a dispersas.

Sin embargo, en horas de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, acompañado de aguaceros locales de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversas provincias.

Las zonas afectadas incluyen: El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, sectores del norte de Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, el norte de Azua, Santiago sur, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Valverde y Puerto Plata.

Estas condiciones están relacionadas con la incidencia de una vaguada presente en varios niveles de la troposfera y con factores locales. Se espera que las precipitaciones comiencen a disminuir de forma gradual al anochecer.

Las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, señalaron que seguirán calurosas. La temperatura mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Actividad ciclónica

El organismo indicó que le da seguimiento al huracán Gabrielle se localiza a unos 335 kilómetros al sureste de las islas Bermudas. Se mueve hacia el nor/noroeste a unos 17 km/h. Sus vientos máximos sostenidos se mantienen en unos 150 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno.

Asimismo, señalaron que una onda tropical que se ubica bien al oeste de las islas de Cabo Verde, en el Atlántico tropical central. La misma está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas y posee una probabilidad de desarrollo ciclónico de 60 % para los próximos 7 días.

También vigilamos una onda tropical al este de las Antillas Menores. Esta tiene un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 2 días, mientras que a 7 días, 30 %.

Te puede interesar Gabrielle se convierte en huracán de categoría 1 con perspectiva de intensificar su fuerza

Pronostico del martes

Para este martes, el Indomet prevé que en las primeras horas de la mañana continúen algunos chubascos sobre provincias del sureste.

Durante la tarde, debido a la interacción del viento con la orografía, el apoyo de una vaguada en niveles medios de la troposfera y efectos locales, se espera que se intensifiquen los aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en zonas de la Cordillera Central, el noroeste y la zona fronteriza.

Las provincias que podrían ser más afectadas son: Monte Plata, Monseñor Nouel, el norte de Azua, Santiago sur, Elías Piña, San Juan y Dajabón.

En el resto del país, se mantendrá un cielo de nubes aisladas a dispersas, con incrementos ocasionales.