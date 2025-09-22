Gabrielle gana fuerza en el Atlántico; dos ondas tropicales en vigilancia por posible cercanía a RD

Trayectoria de los fenómenos ciclónicos en el Atlántico: el huracán Gabrielle se desplaza hacia el norte-noroeste, mientras dos ondas tropicales están bajo vigilancia por su potencial de desarrollo. ( NOAA )

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó este lunes sobre la activa situación ciclónica que presenta la cuenca del Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México, con el huracán Gabrielle fortaleciéndose al sureste de Bermudas y dos ondas tropicales bajo estrecha vigilancia por su potencial de desarrollo en los próximos días.

Según el reporte local, el huracán Gabrielle se localiza a unos 335 kilómetros al sureste de las islas Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 150 km/h y ráfagas superiores.

El fenómeno se desplaza hacia el nor/noroeste a unos 17 km/h y mantiene un amplio campo de influencia marítima que genera oleaje y corrientes de resaca en gran parte del Atlántico norte.

Gabrielle podría alcanzar categoría mayor

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó que Gabrielle se ha organizado en las últimas horas y podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un huracán de gran intensidad (categoría 3 o superior) durante la noche del lunes.

A las 2:00 de la madrugada, el ciclón presentaba vientos sostenidos de 90 millas por hora (150 km/h), con ráfagas más fuertes, mientras avanzaba al norte-noroeste a 10 millas por hora (17 km/h). Se espera que el sistema haga un giro hacia el norte en las próximas horas y luego tome dirección noreste a partir del martes, pasando al este de Bermudas.

Aunque no se prevé un impacto directo en la isla, el NHC advirtió que los oleajes asociados al ciclón continuarán afectando a Bermudas y ya alcanzan la costa este de Estados Unidos desde Carolina del Norte hasta Canadá atlántico, con condiciones de oleaje peligroso y corrientes de resaca que se prolongarán durante la primera mitad de la semana.

Dos ondas tropicales en vigilancia

Además de Gabrielle, el Indomet y el NHC reportaron la presencia de dos ondas tropicales en el Atlántico:

Atlántico tropical central: una onda al oeste de Cabo Verde produce aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas. Aunque el aire seco limitará su evolución en las próximas 48 horas (10 % de probabilidad de desarrollo), las condiciones ambientales se tornarán más favorables a mediados de semana, con 60 % de probabilidad de convertirse en depresión tropical en 7 días.

Este de las Antillas Menores: otra onda tropical genera lluvias dispersas y tronadas al este del arco de islas. Posee 10 % de probabilidad de desarrollo en 48 horas y 30 % en 7 días.

El sistema se mueve rápidamente hacia el oeste-noroeste, pero se prevé que reduzca velocidad y gire al noroeste a mediados de semana, pasando al norte de La Española. Independientemente de su desarrollo, provocará aguaceros y ráfagas de viento en las islas de Barlovento y Sotavento entre lunes en la noche y martes.