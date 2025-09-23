Aguaceros y calor dominarán el clima de este martes

Dos personas caminando bajo una sombrilla por una calle en un día lluvioso. ( DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

Las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas por los efectos de una vaguada en altura y por el contenido de humedad presente en la masa de aire que cubre el territorio, así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo.

Debido a estos factores, se esperan aguaceros, tronadas y ráfagas de viento aisladas en poblados del noreste, sureste, noroeste, Valle del Cibao y la Cordillera Central.

Entre las provincias que podrían verse afectadas se encuentran:

Hato Mayor

Monte Plata

San Cristóbal

Sánchez Ramírez

La Vega

Monseñor Nouel,

Santiago

Espaillat

Puerto Plata

Santiago Rodríguez

Valverde

Elías Piña

Dajabón

De acuerdo con el organismo, durante el transcurso de la noche las precipitaciones irán disminuyendo gradualmente, dejando un cielo con nubes dispersas.

El calor sigue

En cuanto a las temperaturas, el organismo reiteró que continuarán calurosas. La mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Seguimiento al huracán Gabrielle y ondas tropicales

El Indomet informó que se mantiene en monitoreando el huracán Gabrielle, el cual actualmente se localiza a unos 485 kilómetros al este/noreste de las islas Bermudas. El fenómeno se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 20 km/h, con vientos máximos sostenidos de 220 km/h y ráfagas más fuerte en su entorno.

Por otro lado, señalaron que también se le da seguimiento a una onda tropical ubicada a mitad de camino entre las Antillas Menores y las islas de Cabo Verde. Posee una probabilidad de desarrollo ciclónico media en 48 horas de un 30 %, y un 80 % para los próximos 7 días, siendo probable que se forme una depresión tropical entre mediados y finales de esta semana.

También se vigila otra onda tropical localizada a unos 200 km al este de las Antillas Menores. Esta presenta un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 2 días, mientras que a 7 días, un 50 %.

¿Qué se espera para mañana miércoles?

El Indomet prevé que para este miércoles, desde horas de la madrugada, se observarán algunos chubascos y posibles tormentas eléctricas en poblados de la costa norte, como son: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata.

Después del mediodía, se esperan incrementos significativos de la nubosidad, que descargarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas intensas y ráfagas de viento ocasionales, asociados a la vaguada en altura que se combinará con una activa onda tropical que afectará el país.

Estas precipitaciones se observarán sobre todo en las provincias: La Altagracia, El Seibo, La Romana, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez,, Peravia, Azua, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco.