Aguaceros y calor dominarán el clima de este martes
La temperatura mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C
Las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas por los efectos de una vaguada en altura y por el contenido de humedad presente en la masa de aire que cubre el territorio, así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo.
Debido a estos factores, se esperan aguaceros, tronadas y ráfagas de viento aisladas en poblados del noreste, sureste, noroeste, Valle del Cibao y la Cordillera Central.
Entre las provincias que podrían verse afectadas se encuentran:
- Hato Mayor
- Monte Plata
- San Cristóbal
- Sánchez Ramírez
- La Vega
- Monseñor Nouel,
- Santiago
- Espaillat
- Puerto Plata
- Santiago Rodríguez
- Valverde
- Elías Piña
- Dajabón
De acuerdo con el organismo, durante el transcurso de la noche las precipitaciones irán disminuyendo gradualmente, dejando un cielo con nubes dispersas.
El calor sigue
En cuanto a las temperaturas, el organismo reiteró que continuarán calurosas. La mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.
Seguimiento al huracán Gabrielle y ondas tropicales
El Indomet informó que se mantiene en monitoreando el huracán Gabrielle, el cual actualmente se localiza a unos 485 kilómetros al este/noreste de las islas Bermudas. El fenómeno se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 20 km/h, con vientos máximos sostenidos de 220 km/h y ráfagas más fuerte en su entorno.
Por otro lado, señalaron que también se le da seguimiento a una onda tropical ubicada a mitad de camino entre las Antillas Menores y las islas de Cabo Verde. Posee una probabilidad de desarrollo ciclónico media en 48 horas de un 30 %, y un 80 % para los próximos 7 días, siendo probable que se forme una depresión tropical entre mediados y finales de esta semana.
También se vigila otra onda tropical localizada a unos 200 km al este de las Antillas Menores. Esta presenta un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 2 días, mientras que a 7 días, un 50 %.
¿Qué se espera para mañana miércoles?
El Indomet prevé que para este miércoles, desde horas de la madrugada, se observarán algunos chubascos y posibles tormentas eléctricas en poblados de la costa norte, como son: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata.
Después del mediodía, se esperan incrementos significativos de la nubosidad, que descargarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas intensas y ráfagas de viento ocasionales, asociados a la vaguada en altura que se combinará con una activa onda tropical que afectará el país.
Estas precipitaciones se observarán sobre todo en las provincias: La Altagracia, El Seibo, La Romana, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez,, Peravia, Azua, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco.