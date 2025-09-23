El Distrito Nacional y nueve provincias en alerta verde por vaguada

Debido a la permanencia de la vaguada, se esperan aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas en distintos puntos del país. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este martes al Distrito Nacional y a nueve provincias en alerta verde debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional.

Las provincias bajo alerta son: Dajabón, Samaná, La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata y Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/whatsapp-image-2025-09-23-at-232327-8ac4b982.jpeg El mapa con la alerta verde. (FUENTE EXTERNA)

En ese sentido, el COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten altos volúmenes de agua, y evitar el uso de balnearios en las zonas bajo alerta.

Asimismo, recomendó a los residentes en zonas vulnerables a tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas o inundaciones repentinas.

Igualmente, llamó a la ciudadanía a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Lluvias continuarán este miércoles

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles, feriado por el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, continuarán las lluvias matutinas, principalmente en localidades del noreste y sureste del país.

Durante la tarde, debido a la permanencia de la vaguada, se esperan aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

Temperaturas seguirán elevadas

Pese a las lluvias, las temperaturas continuarán calurosas. Se prevé que las mínimas oscilen entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 33 °C y 35 °C.

Situación en el Atlántico

Indomet también informó que el huracán Gabrielle se localiza a unos 835 kilómetros al este/noreste de las islas Bermudas, desplazándose hacia el este/noreste a una velocidad de 33 kilómetros horas (Km/h). Sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 215 km/h, con ráfagas más intensas en su entorno.

Por otro lado, una onda tropical ubicada entre las Antillas Menores y las islas de Cabo Verde muestra una probabilidad de desarrollo ciclónico de 50 % en 48 horas, y 90 % en los próximos siete días, por lo que podría convertirse en una depresión tropical entre mediados y finales de esta semana.

Además, se vigila otra onda tropical localizada a unos 200 kilómetro al este de las Antillas Menores, la cual presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de 20 % en los próximos dos días y 60 % a siete días.