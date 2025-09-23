Dos ondas tropicales bajo vigilancia: una con alto potencial de convertirse en depresión tropical

El Indomet vigila dos ondas tropicales con potencial ciclónico en el Atlántico. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este martes que, además del huracán Gabrielle que se desplaza en el Atlántico central, se vigilan dos ondas tropicales con potencial de desarrollo en los próximos días.

La primera se ubica a mitad de camino entre las Antillas Menores y las islas de Cabo Verde. De acuerdo con los pronósticos, posee una probabilidad de formación ciclónica de 30 % en las próximas 48 horas y de 80 % en un plazo de 7 días. Los modelos sugieren que podría convertirse en depresión tropical entre mediados y finales de esta semana.

Onda tropical cerca de las Antillas Menores

La segunda onda se localiza a unos 200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Aunque en el corto plazo su probabilidad de desarrollo es baja (10 % en 48 horas), este porcentaje asciende a 50 % en siete días, lo que indica un escenario de evolución gradual mientras avanza hacia el Caribe.

Las autoridades meteorológicas señalaron que, por el momento, ninguna de las ondas representa un peligro directo para la República Dominicana, pero se recomienda dar seguimiento a los boletines regulares debido a que las condiciones en el Atlántico permanecen muy activas en esta etapa de la temporada ciclónica, que suele intensificarse entre septiembre y octubre.

El Indomet continuará emitiendo actualizaciones conforme se registren cambios en las probabilidades de desarrollo de ambos sistemas.

