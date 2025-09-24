Para este feriado, vaguada y onda tropical provocarán lluvias en varias provincias del país

Inundaciones en una calle del Gran Santo Domingo debido a las lluvias registradas la tarde del martes 23 de septiembre de 2025. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

Desde la madrugada de este miércoles, varias provincias del noreste y otras regiones del país registran lluvias de distintas intensidades debido a la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera.

Sin embargo, para la tarde y especialmente en horas de la noche, se prevé un aumento de la nubosidad y las precipitaciones, producto de la interacción de esta vaguada con una activa onda tropical, así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con los pronósticos, se esperan aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del noreste, el litoral caribeño, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las localidades afectadas se encuentran La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Azua, San Juan, Independencia, entre otras del litoral Atlántico y la zona fronteriza.

Alerta meteorológica

Ante el riesgo de inundaciones urbanas, el organismo de meteorología ha elevado a ocho el número de provincias bajo alerta meteorológica, las cuales son:

Niveles de alerta:

Samaná

Monte Plata

La Altagracia

H ato Mayor

La Romana

El Seibo

San Pedro de Macorís

El Gran Santo Domingo

Asimismo, el Indomet recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias ante la posibilidad de desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Temperaturas

Durante las próximas 24 horas, las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 25 °C como mínimas, y entre 33 °C y 35 °C como máximas, manteniéndose calurosas.

Actividad ciclónica en el Atlántico

Además, el organismo mantiene vigilancia en dos ondas tropicales con potencial de desarrollo ciclónico: Una sobre el Atlántico tropical central y occidental, con una probabilidad de desarrollo ciclónico baja en 48 horas de un 80% y un 90 % en los próximos 7 días.

Otra al noreste del mar Caribe, con un 30 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos 2 días, mientras que a 7 días, 70 %. Para mañana Para mañana jueves, la combinación de humedad proveniente de la onda tropical y la inestabilidad provocada por la vaguada mantendrá condiciones meteorológicas con lluvias de moderados a fuertes, así como tormentas eléctricas, principalmente sobre el litoral caribeño, incluyendo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, además de localidades del noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

