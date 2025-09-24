×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tormenta tropical Humberto
Tormenta tropical Humberto

Se forman la tormenta tropical Humberto, la octava de la temporada

Indomet vigila área cercana al país

    Expandir imagen
    Se forman la tormenta tropical Humberto, la octava de la temporada
    Por el momento, la trayectoria de Humberto no ofrece peligro para el país. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades meteorológicas informaron la tarde de este miércoles que se formó en el Atlántico la tormenta tropical Humberto, ubicada a 885 kilómetros de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores.

    Humberto es la octava tormenta en la temporada ciclónica del 2025. Tiene potencial de convertirse en huracán, posiblemente incluso en huracán mayor. 

    Datos del Centro de Huracanes de los Estados Unidos (NHC) y del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señalan que se desplaza al oeste y noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 75 kilómetros desde su centro.

    Se prevé un cambio de trayectoria en los próximos días, disminuyendo gradualmente su velocidad de traslación.

    Expandir imagen
    Infografía

    Según la proyección del CHC, Humberto no representa peligro para la República Dominicana, pero la directora del Indomet, Gloria Ceballos, dijo esta tarde que vigilan su evolución.

    Vigilan área próxima a Puerto Rico y RD

    Paralelamente, los organismos meteorológicos vigilan un área de desarrollo, identificada como 94L, que generará aguaceros y tormentas eléctricas entre Puerto Rico y República Dominicana

    Cuando pase sobre el país, a partir de este jueves, el fenómeno tiene un 80 % de desarrollo

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.