Se forman la tormenta tropical Umberto, la octava de la temporada

El mapa del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos muestra que la República Dominicana está fuera del alcance directo de la tormenta tropical Umberto. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades meteorológicas informaron la tarde de este miércoles que se formó en el Atlántico la tormenta tropical Umberto, ubicada a 885 kilómetros de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores.

Umberto es la octava tormenta en la temporada ciclónica del 2025. Tiene potencial de convertirse en huracán, posiblemente incluso en huracán mayor.

Datos del Centro de Huracanes de los Estados Unidos (NHC) y del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señalan que se desplaza al oeste y noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 75 kilómetros desde su centro.

Se prevé un cambio de trayectoria en los próximos días, disminuyendo gradualmente su velocidad de traslación.

Según la proyección del CHC, Umberto no representa peligro para la República Dominicana, pero la directora del Indomet, Gloria Ceballos, dijo esta tarde que vigilan su evolución.

La tarde de hoy se formó la Tormenta Tropical Humberto en el Atlántico tropical central, se mueve hacia el oeste/noroeste a 24 kph. En Indomet vigilamos su evolución. pic.twitter.com/IaDTJo7j7E — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) September 24, 2025

Vigilan área próxima a Puerto Rico y RD

Paralelamente, los organismos meteorológicos vigilan un área de desarrollo, identificada como 94L, que generará aguaceros y tormentas eléctricas entre Puerto Rico y República Dominicana.

Cuando pase sobre el país, a partir de este jueves, el fenómeno tiene un 80 % de desarrollo.