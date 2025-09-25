×
Calles inundadas

Lluvias asociadas a onda tropical provocan inundaciones en varios sectores de La Romana

Las autoridades locales, en coordinación con la Defensa Civil, mantienen vigilancia constante y exhortan a la población a no transitar por calles inundadas

Lluvias asociadas a onda tropical provocan inundaciones en varios sectores de La Romana
Vista de una calle en un sector en La Romana, inundada tras las fuertes lluvias provocadas por una vaguada y una activa onda tropical. (DIARIO LIBRE/ ANDREINA CHALAS JIMÉNEZ)

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en gran parte del territorio nacional han provocado inundaciones significativas en varios sectores de la provincia La Romana, como consecuencia de los efectos de una activa onda tropical en combinación con una vaguada.

  • En distintos puntos de la ciudad, las avenidas principales y los barrios de la periferia quedaron bajo agua, dificultando el tránsito vehicular. Algunos vehículos resultaron varados por las inundaciones.

Las autoridades locales, en coordinación con la Defensa Civil, mantienen vigilancia constante y exhortan a la población a no transitar por calles inundadas, evitar cruzar cañadas y mantenerse atentos a los boletines oficiales.

Asimismo, recomiendan tener a mano linternas, provisiones básicas y estar preparados en caso de evacuaciones preventivas.

CalleVista de una calle en un sector en La Romana, inundada tras las fuertes lluvias. (DIARIO LIBRE/ ANDREINA CHALAS JIMÉNEZ)
CalleVista de una calle en un sector en La Romana, inundada tras las fuertes lluvias. (DIARIO LIBRE/ ANDREINA CHALAS JIMÉNEZ)
Provincias en alerta

Las lluvias también han afectado este jueves localidades de las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Plata, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, entre otras, donde los aguaceros podrían intensificarse en horas de la tarde y la noche. 

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las precipitaciones también se extenderán hacia el interior del país, afectando a provincias como Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Barahona, San Juan, Elías Piña e Independencia, con pronóstico de lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 

Las provincias bajo alerta meteorológica son: Samaná, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.