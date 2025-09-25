17 provincias y el Distrito Nacional en alerta por vaguada y onda tropical

Una de las avenida del Distrito Nacional inundadas por las lluvias registradas por la incidencia de una vaguada. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incluyó a Ocoa entre las provincias en alerta amarilla. Con ella suman 11 y el Distrito Nacional en este nivel de aviso, debido a los efectos de una vaguada y una onda tropical sobre el país.

Las otras provincias en alerta amarilla son Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, Azua, La Romana, Samaná, Hato Mayor y Monte Plata.

En alerta verde permanecen Barahona, Peravia, Pedernales, San Juan, Sánchez Ramírez y San Cristóbal.

El COE recomienda a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, especialmente en las zonas bajo alerta.

Oleaje anormal en el Atlántico

El organismo también advirtió que a partir de hoy se prevé un deterioro del oleaje en la costa Atlántica, debido a los fuertes vientos asociados al paso de la activa onda tropical. La zona afectada abarca desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez).

Por esta razón, recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en las cercanías del perímetro costero y evitar adentrarse mar adentro.

El COE aumenta 11 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene 06 en verde , debido a que se observan nubes generadoras de aguaceros moderados a fuerte con tormentas eléctricas y ráfagas de viento por onda tropical y vaguada en altura. pic.twitter.com/fKEnedXWP8 — COE (@COE_RD) September 25, 2025

Indomet vigila tres fenómenos

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que vigila de cerca tres sistemas meteorológicos.

Post-ciclón tropical Gabrielle, localizado a unos 425 kilómetros al oeste de las islas Azores, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora (Km/h). Se desplaza hacia el este a 50 km/h.

Tormenta tropical Humberto, ubicada a 760 km al este/noreste de las islas de Sotavento, con vientos de 95 km/h y desplazamiento noroeste a 9 km/h.

Una activa onda tropical sobre el este del país, con 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 90 % en los próximos siete días.