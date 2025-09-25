Acumulados de lluvias superan los 180 milímetros en el este del país por vaguada y onda tropical

Inundaciones en una calle del Gran Santo Domingo debido a las lluvias registradas la tarde del martes 23 de septiembre de 2025. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

Las intensas lluvias que se registran en el Este del país durante las últimas 24 horas han generado acumulados que superan los 180 milímetros, según reportes de las Estaciones Automáticas de la zona.

La información fue dada a conocer por la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, a través de una publicación en su cuenta oficial de X, donde atribuyó las precipitaciones a la incidencia de una activa onda tropical en combinación con una vaguada.

"Reportes de Estaciones Automáticas del Este del País presentan acumulados de lluvias que superan los 180 mms en 24 horas, producto de la incidencia directa de la activa onda tropical en combinación con la vaguada en altura", escribió Ceballos.

Provincias en alerta

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó el nivel y el número de provincias bajo alerta.

En alerta amarilla están: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En alerta verde: Barahona, Azua, Peravia, San Juan, San José de Ocoa, Monte Plata y San Cristóbal.

Reporte de inundaciones

Las lluvias han generado inundaciones en varias localidades de la región Este, especialmente en La Romana, donde calles y avenidas han quedado anegadas, dificultando el tránsito vehicular y provocando que algunos vehículos quedaran varados.

Las autoridades mantienen vigilancia meteorológica y exhortan a la población estar atenta a los boletines oficiales, así como abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas, por la posible crecida de afluentes.