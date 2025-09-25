El COE amplía la alerta amarilla al Distrito Nacional y a 10 provincias por vaguada y onda tropical

El COE exhortó a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas, a mantenerse atentos ante posibles crecidas repentinas, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este jueves a las provincias en alerta amarilla, debido a la incidencia de una vaguada y una activa onda tropical que afectan al territorio nacional desde hace días.

A través de su último boletín, el organismo incluyó a Azua en amarilla. Anteriormente estaba en verde.

En este nivel de alerta se encuentran el Distrito Nacional y las provincias: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo y Azua.

Mientras tanto, permanecen en alerta verde: Barahona, San Juan, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Pedernales y Sánchez Ramírez.

El COE exhortó a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas, a mantenerse atentos ante posibles crecidas repentinas, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.

También recomendó evitar el uso de balnearios en las demarcaciones bajo alerta.

Condiciones marítimas adversas

En cuanto a las condiciones en la costa atlántica, el COE advirtió que el oleaje podría deteriorarse significativamente debido a los fuertes vientos generados por el paso de la onda tropical hacia la zona costera del Atlántico desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez).

Ante esto, exhortó a los operadores de embarcaciones pequeñas, frágiles y medianas navegar con precaución cerca de la costa y evitar aventurarse mar adentro.

Indomet vigila tres fenómenos

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que vigila de cerca tres sistemas meteorológicos.

Post-ciclón tropical Gabrielle, localizado a unos 425 kilómetros al oeste de las islas Azores, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora (Km/h). Se desplaza hacia el este a 50 km/h.

Tormenta tropical Humberto, ubicada a 760 km al este/noreste de las islas de Sotavento, con vientos de 95 km/h y desplazamiento noroeste a 9 km/h.

Una activa onda tropical sobre el este del país, con 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 90 % en los próximos siete días.

Se prevén acumulados de lluvia El Gran Santo Domingo podría recibir entre 50 y 75 milímetros de lluvia en las próximas 24 horas, con picos de hasta 100 milímetros en zonas aisladas, informó el encargado del centro de pronósticos del Indomet, Saddan Font Frías. Estas precipitaciones están asociadas a una activa onda tropical, que según el experto, tiene un 70 % de probabilidades de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, lo que ha elevado el nivel de vigilancia por parte de las autoridades.