Prevén acumulados de hasta 100 mm de lluvias en el Gran Santo Domingo en las próximas 24 horas

Vista de una calle en un sector en la provincia La Romana, inundada tras las fuertes lluvias provocadas por una vaguada y una activa onda tropical. ( DIARIO LIBRE/ ANDREINA CHALAS JIMÉNEZ )

El Gran Santo Domingo podría registrar acumulados de entre 50 y 75 milímetros de lluvias en las próximas 24 horas, con la posibilidad de alcanzar picos de hasta 100 mm en algunas zonas aisladas, según informó Saddan Font Frías, encargado del centro de pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El especialista explicó que estas precipitaciones están asociadas a una activa onda tropical, la cual tiene un 70 % de probabilidades de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.

"Los rangos están entre 50 a 75, y el rango más extremo que pudiéramos presentar aquí en Santo Domingo sería hasta de 100 milímetros de precipitación en 24 horas. Ya para lo que sería en 48 horas, estos datos acumulados se incrementan un poco más, ya que se suman tanto los del día de hoy como lo que se pudiesen presentar para el día de mañana", explicó el ingeniero.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos residentes en las provincias bajo alerta que estén atentos a los boletines meteorológicos. "Hemos tenido registros de provincias con lluvias superiores a los 100 milímetros, incluso 180 en La Altagracia y 150 en la parte cercana a La Romana", detalló Font Frías.

Además, resaltó que "en alguna estación meteorológica del país se podría presentar hasta 200 milímetros".

Inundaciones

Font Frías advirtió que, aunque no se trata todavía de una tormenta tropical, el sistema mantiene un ambiente inestable que podría generar inundaciones urbanas, sobre todo en áreas vulnerables del Gran Santo Domingo y la zona este del país.

Desde tempranas horas de la mañana provincias de la zona este del país han estado presentando inundaciones en varias localidades, especialmente en La Romana, donde calles y avenidas han quedado anegadas, dificultando el tránsito y provocando que algunos vehículos quedaran varados.

"Entendemos que sí tiene el potencial de provocar inundaciones urbanas que pudiesen dificultar que las personas puedan desplazarse en el día de hoy", puntualizó.

Agregó que, a medida en que avance el día, las lluvias estarían trasladándose a otras provincias del suroeste y la Cordillera Central conforme al desarrollo y la traslación de la onda tropical.

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó el nivel y el número de provincias bajo alerta.

En alerta amarilla están: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En alerta verde: Barahona, Azua, Peravia, San Juan, San José de Ocoa, Monte Plata y San Cristóbal.