Fuertes lluvias afectarán gran parte del país por vaguada y una activa onda tropical

Ciudadanos caminando bajo la lluvia en una calle del Gran Santo Domingo, durante la tarde del 23 de septiembre de 2025. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

Una activa onda tropical en combinación con una vaguada en varios niveles de la troposfera estarán dominando las condiciones atmosféricas del país, generando un ambiente altamente húmedo e inestable.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), explicando que desde tempranas horas de la mañana se han producido nublados acompañados de lluvias de diversa intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias.

Entre las localidades más afectadas este jueves se encuentran La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Plata, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, entre otras, donde los aguaceros podrían intensificarse en horas de la tarde y la noche.

De acuerdo con el Indomet, las precipitaciones también se extenderán hacia el interior del país, afectando a provincias como Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Barahona, San Juan, Elías Piña e Independencia, con pronóstico de lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Alertas meteorológicas

Dadas las condiciones actuales, el organismo mantiene vigentes niveles de alerta meteorológica por posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Las provincias bajo alerta meteorológica son: Samaná, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

Vigilancia ciclónica activa en el Atlántico

En la cuenca del Atlántico también se vigilan varios sistemas tropicales:

El huracán Gabrielle se ubica a 1,055 kilómetros al oeste de las Azores. Se desplaza hacia el este a 52 km/h, con vientos sostenidos de 144 km/h.

La tormenta tropical Humberto se encuentra a unos 775 km al este/noreste de las islas de Sotavento, Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y movimiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Además, el Indomet mantiene vigilancia sobre una activa onda tropical sobre el este del país, con una probabilidad de 50 % de desarrollo ciclónico en 48 horas, y 80 % en siete días.

Temperaturas

El ambiente se mantendrá caluroso y se espera que las temperaturas mínimas oscilen entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas podrían alcanzar entre 33 °C y 35 °C.

El viernes

Para mañana viernes, el Indomet advierte que desde la madrugada persistirá la nubosidad asociada a la activa onda tropical, generando lluvias moderadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre las regiones norte, noreste y el litoral caribeño. En la tarde, las condiciones se deteriorarán aún más en sectores del noroeste, suroeste, Cordillera Central y zona fronteriza.