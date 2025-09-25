COE aumenta provincias en alerta: 10 en amarilla y ocho en verde

Mapa del COE que muestra las 18 provincias bajo alerta amarilla y verde por las lluvias provocadas por una onda tropical. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que aumentó a 18 el número de provincias bajo alerta debido a los efectos de una vaguada y deuna onda tropical, de acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

Según el informe, se esperan lluvias en varias localidades del país, especialmente en aquellas que se encuentran bajo niveles de alerta.

En alerta amarilla se encuentran las provincias

María Trinidad Sánchez

Prov. Santo Domingo

Distrito Nacional

La Romana

San Pedro de Macorís

Samaná

La Altagracia

Hato Mayor

El Seibo

Monte Plata

Mientras que en verde figuran:

Barahona

San Juan

Azua

San José de Ocoa

Peravia

San Cristóbal

Perdanales

Sánchez Ramírez

Recomendaciones a la población

Ante las condiciones pronosticadas, el COE hizo un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de precaución y mantenerse atentos a los boletines oficiales. Las recomendaciones incluyen:

Mantenerse en contacto con los organismos de emergencia : Defensa Civil , Fuerzas Armadas , Cruz Roja, Policía Nacional, Bomberos y el propio COE

: , , Cruz Roja, Policía Nacional, Bomberos y el propio Comunicarse ante cualquier emergencia al 809-472-0909, al 9-1-1, o al *462 de la Ogtic

Seguir las orientaciones de los organismos de protección civil

Evitar cruzar ríos, cañadas o arroyos con alto volumen de agua

No utilizar balnearios ubicados en provincias bajo alerta

Residentes en zonas de alto riesgo deben estar atentos ante posibles crecidas o inundaciones repentinas.

¿Qué significan las alertas?

El COE explicó que una alerta amarilla se emite cuando el desarrollo del evento muestra una tendencia ascendente que implica situaciones inminentes de riesgo o emergencias severas. En tanto, que la alerta verde se declara cuando existen expectativas de un fenómeno peligroso, que podría afectar a la población. Puede aplicarse de manera parcial o total, dependiendo del impacto esperado.

Se prevén acumulados de lluvia El Gran Santo Domingo podría recibir entre 50 y 75 milímetros de lluvia en las próximas 24 horas, con picos de hasta 100 milímetros en zonas aisladas, informó el encargado del centro de pronósticos del Indomet, Saddan Font Frías. Estas precipitaciones están asociadas a una activa onda tropical, que según el experto, tiene un 70 % de probabilidades de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, lo que ha elevado el nivel de vigilancia por parte de las autoridades.