Huracán Gabrielle amenaza con azotar a las Azores la noche del jueves

Trayectoria del huracán Gabrielle: el fenómeno se desplaza rápidamente hacia el este del Atlántico con rumbo directo al archipiélago de las Azores, donde se esperan condiciones de huracán entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes. ( NOAA )

El huracán Gabrielle avanza con rapidez hacia el este del Atlántico y se encuentra a menos de 1,100 kilómetros del archipiélago de las Azores, donde se esperan condiciones de huracán entre esta noche y la madrugada del viernes, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

A las 9:00 de la mañana GMT, el ciclón estaba ubicado en la latitud 36.5 norte y longitud 38.8 oeste, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y ráfagas más intensas. Su presión central mínima se estimó en 979 milibares.

Gabrielle se mueve con velocidad de 52 km/h hacia el este, en trayectoria directa hacia el archipiélago portugués.

Las autoridades mantienen en vigor un aviso de huracán para todas las Azores, lo que implica que se esperan vientos destructivos en el área de advertencia en cuestión de horas.

El NHC instó a la población a acelerar sus preparativos para proteger la vida y la propiedad antes de la llegada de las condiciones más severas.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 95 kilómetros desde el centro del sistema, mientras que los de tormenta tropical alcanzan los 315 kilómetros. Esto significa que el impacto de Gabrielle abarcará una amplia franja de islas, incluso en sectores que no estén en la ruta directa del ojo del ciclón.

Impactos previstos

Viento: ráfagas de intensidad de huracán se registrarán en varias islas desde esta noche y podrían mantenerse aun después del paso del centro.

Marejada ciclónica: se esperan inundaciones costeras significativas acompañadas de olas grandes y destructivas.

Lluvias: se prevén acumulados de entre 75 y 125 milímetros (3 a 5 pulgadas) en las Azores centrales, con riesgo de inundaciones repentinas en zonas montañosas. Las islas occidentales y orientales podrían recibir entre 25 y 75 milímetros (1 a 3 pulgadas).

Oleaje: las marejadas generadas por Gabrielle continuarán afectando a Bermudas y a la costa este de Estados Unidos hasta Canadá. En las Azores, las olas peligrosas comenzarán a sentirse durante la jornada de hoy.

