Las fuertes lluvias registradas desde la madrugada de este jueves en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, han provocado inundaciones en distintos sectores, entre ellos Villa María y Los Morales, afectando viviendas, centros educativos y generando la crecida de varios ríos.

El sector más perjudicado es Villa María, en Las Siete Lagunas, donde decenas de casas permanecen bajo agua. Víctor Miguel Mota, expresidente de la Junta de Vecinos, denunció que varias viviendas están afectadas y atribuyó la situación a una mala planificación de las autoridades municipales en el año 2008.

"Cada vez que llueve perdemos todos nuestros artículos del hogar y los niños no pueden asistir a la escuela. El agua que se acumula está contaminada con heces fecales, y las autoridades no han querido buscar una solución", expresó Mota.

En cambio, en Los Morales, las calles también se encuentran anegadas.

Centros educativos bajo agua

Entre los planteles afectados se encuentra la escuela Cándido Eligio y la escuela Natalia Blanco. Esta última, ubicada en Anamuya, está construida sobre una cañada pese a las advertencias de los comunitarios.

La directora regional de Educación, Aidee López, indicó que varios centros escolares fueron levantados en zonas vulnerables, una problemática heredada de gestiones anteriores.

Precisó que en las escuelas en riesgo las clases fueron suspendidas para salvaguardar la vida de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, recordó que la escuela Cándido Eligio había sido intervenida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) antes del inicio del año escolar, pero solicitó nuevamente apoyo de la institución debido a las recientes lluvias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-25-at-10735-pm-360a7d1e.jpeg Escuela Natalia Blanco, Anamuya,en Verón-Punta Cana afectada por las lluvias. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte, el encargado regional de Infraestructura Escolar, Rafael Iván Castro, explicó que el centro Natalia Blanco se edificó en un terreno deprimido, contiguo a humedales y lagunas, lo que facilita la acumulación de agua.

Agregó que se trabaja en el diseño de una solución pluvial, aunque los estudios topográficos pautados para esta semana se han retrasado por las constantes precipitaciones.

Suspensión de docencia en Verón-Punta Cana

El Departamento de Gestión de Riesgo y Desastres de la Alcaldía de Verón-Punta Cana informó la suspensión de la docencia en todo el distrito municipal, en atención al nivel de alerta emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a las inundaciones registradas en la zona.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-25-at-10750-pm-eef090e6.jpeg Calle inundada en el sector Villa María en el municipio Higüey, provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

Aumenta caudal de los ríos

El río Sanate, uno de los principales afluentes del municipio, aumentó considerablemente su caudal, lo que representa un riesgo para la comunidad que lleva su mismo nombre.

De igual manera, los ríos Duey y Quisibani muestran un incremento en su nivel de agua, situación que podría afectar a diversos sectores del municipio.