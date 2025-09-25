Tormenta tropical Humberto podría convertirse en huracán durante el fin de semana

La tormenta tropical Humberto mantiene vientos máximos sostenidos de 40 nudos (74 km/h) mientras avanza hacia el noroeste en aguas abiertas del Atlántico, según informó este jueves el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El sistema, localizado en la mañana de hoy en la latitud 21.2 norte y longitud 56.4 oeste, se desplaza a una velocidad aproximada de 9 nudos (17 km/h).

El fenómeno continúa bajo la influencia de vientos cortantes en altura, lo que provoca que su centro de circulación quede parcialmente expuesto al oeste de las áreas con mayor actividad de nubes y tormentas.

Trayectoria y pronóstico

Los modelos de pronóstico muestran a Humberto desplazándose durante los próximos días al noroeste, guiado por la circulación de una dorsal subtropical en el Atlántico occidental. Sin embargo, la presencia cercana de otro sistema en desarrollo identificado como 94L genera incertidumbre en el pronóstico de trayectoria.

El modelo GFS y el británico UKMet sugieren que Humberto girará más rápido y hacia el este, mientras que el europeo ECMWF lo ubica con un movimiento más lento y hacia el oeste. Por esta razón, el NHC ajustó su pronóstico oficial, situando al sistema en un punto intermedio de estos escenarios.

Intensificación prevista

A pesar de los vientos cortantes actuales, los meteorólogos prevén que Humberto se fortalezca gradualmente en los próximos dos días. Cuando la cizalladura en niveles altos disminuya, entre 48 y 72 horas, el sistema encontrará condiciones más favorables, con aguas cálidas y menor interferencia atmosférica, lo que aumentará su potencial de intensificación.

El pronóstico del NHC indica que Humberto alcanzará la categoría de huracán este fin de semana y podría convertirse en un huracán mayor a inicios de la próxima semana.