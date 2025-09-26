Lluvias desplazan 1,781 personas, inundan 351 viviendas y dejan 179,256 casas sin agua

Calle completamente inundada en San Cristóbal tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que un total de 351 viviendas han resultado afectadas y 1,781 personas han sido desplazadas como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en gran parte del territorio nacional, provocadas por una activa onda tropical con potencial ciclónico.

De acuerdo con el boletín preliminar emitido por el COE, 26 personas han sido albergadas en refugios temporales, mientras continúan las evaluaciones en las zonas impactadas.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) reportó que 10 acueductos están fuera de servicio, dejando sin suministro de agua potable a unos 179,256 usuarios.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) indicó que varias infraestructuras vialess han sufrido daños por el desbordamiento de ríos y las inundaciones urbanas causadas por la vaguada que afecta al país.

Provincias afectadas

Azua

La Defensa Civil informó que, debido a las lluvias y el desbordamiento del río Tábara, se habilitó un albergue en el Liceo Gregorio Luperón, donde permanecen 9 familias, sumando 26 personas albergadas. En esta demarcación, 160 viviendas fueron amagadas y 774 personas desplazadas.

La Altagracia

El Ayuntamiento de Verón–Punta Cana reportó la anegación de 26 viviendas y múltiples inundaciones urbanas en sectores como Verón, Bávaro, El Cortecito y Sabana de Los Martínez. Además, un árbol caído obstaculizó la carretera Higüey–Anamuyita, pero fue retirado y el tránsito fue restablecido.

San Pedro de Macorís

Según la Defensa Civil, las lluvias, sumadas a problemas con el drenaje pluvial, provocaron inundaciones en sectores como: Placer Bonito, Pedro Justo, Calle T, Barrio Los Maestros, Barrio México, La Batea, Kennedy, Primavera y la entrada del hospital del seguro social.

Asimismo, el río Soco se desbordó, dejando parcialmente incomunicadas a comunidades como Concho Primo, Diego, Loma Alduey, Campiña, Platanito, Bejucal, Cabeza de Toro, Guanábano y Regajo.

Santiago

En esta provincia, la Defensa Civil reportó inundaciones en al menos 150 viviendas en sectores como Los Cocos de Jacagua, Yapur Dumit, Cienfuegos, Entrada de Rafey, Barrio Libertad, Mella I, Circunvalación Sur, Avenida Estrella Sadhalá, Hispanoamericana y zonas del distrito municipal Santiago Oeste Este.