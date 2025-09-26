×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
La Romana
La Romana

Autoridades de La Romana recorren las zonas afectadas por lluvias

El objetivo del recorrido es evaluar la situación y dar respuesta inmediata a las necesidades de la población

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Autoridades de La Romana recorren las zonas afectadas por lluvias
Vista de un vehículo afectado por las inundaciones en una calle de la provincia La Romana. (FUENTE EXTERNA)

Las autoridades de la provincia La Romana se encuentran desplegadas en distintos sectores de la localidad para supervisar y monitorear las zonas afectadas por las lluvias ocasionadas por la incidencia de una onda tropical y una vaguada, que mantienen al país bajo condiciones inestables

En un recorrido encabezado por la Defensa Civil, junto a la Provincial de Salud y la Gobernación Provincial, se visitaron comunidades como Quisqueya Obreros, Mutualista, Buena Vista, Kilómetro 10 y la calle de Los Síndicos, con el objetivo de evaluar la situación y dar respuesta inmediata a las necesidades de la población.

RELACIONADAS

Alerta amarilla

  • Las autoridades establecieron que este trabajo conjunto responde a las medidas de prevención adoptadas tras la declaratoria de alerta amarilla para la provincia, en coordinación con las autoridades nacionales.

Las instituciones llamaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades competentes, mientras se mantengan las condiciones adversas del tiempo.

Expandir imagen
[object HTMLTextAreaElement]
Miembros de la Defensa Civil recorren las calles de la provincia La Romana para monitorear las zonas afectadas por las lluvias. (FUENTE EXTERNA)

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este viernes a 29 provincias en alerta, debido a los efectos de un amplio campo nuboso asociado a una activa onda tropical, cuyo eje se encuentra actualmente sobre la parte oriental de Cuba pero continúa incidiendo sobre territorio dominicano. 

En tanto, el organismo mantiene en alerta roja el Distrito Nacional, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Cristóbal y Azua.

En alerta amarilla figuran María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Samaná, San Juan, Hato Mayor y Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel.

Mientras que en alerta verde están Barahona, Pedernales, Peravia, Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago, Dajabón, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Espaillat, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata e Independencia.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.