Potencial ciclón tropical número 9 se forma cerca de Cuba

El fenómeno podría llegar a intensidad de huracán en EE. UU. la próxima semana. ( FUENTE EXTERNA )

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó este viernes que la perturbación atmosférica que ha provocado grandes acumulados de lluvias sobre el territorio nacional se convirtió en el potencial ciclón tropical #9 de esta temporada.

El fenómeno atmosférico se formó en las proximidades de Cuba. Ceballos señaló que este sistema se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que se pronostica que la perturbación se convierta en una tormenta tropical durante este fin de semana, trayendo condiciones de tormenta a partes de las Bahamas central y noroeste, donde ya se han emitido avisos y vigilancias de tormenta tropical, respectivamente.

La lluvia asociada a este sistema continuará afectando al este de Cuba, Haití y República Dominicana, Jamaica y las Bahamas hasta el fin de semana.

Podría tocar EE. UU. como huracán

Según los modelos actuales de pronóstico, se espera que el sistema alcance o se acerque a intensidad de huracán cuando se aproxime a la costa sureste de Estados Unidos a principios de la próxima semana, donde hay riesgo de marejadas ciclónicas, por lo que se recomienda a los residentes en la zona monitorear de cerca las actualizaciones del pronóstico y tener listos sus planes de emergencia ante huracanes.

