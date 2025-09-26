Lluvias intensas continuarán durante el viernes y primeras horas del sábado

Dos personas caminando bajo una sombrilla por una calle en un día lluvioso. El clima en RD seguirá dominiado por la incidencia de una vaguada. ( DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

Desde la madrugada del jueves y durante la mañana de este viernes en gran parte del país se han registrado lluvias, debido a la incidencia de una vaguada en altura y una masa de aire con alto contenido de humedad, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su más reciente boletín del tiempo.

El organismo precisó que las condiciones m meteorológicas seguirán dominadas por la incidencia de la vaguada, por lo que se espera que continúen aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país durante las próximas horas.

En ese sentido, comunicaron que el paso de la activa onda tropical de alto potencial ciclónico se desplazó hacia el oeste, ubicándose actualmente sobre Haití, lo que incrementa la inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el informe del Indomet, se esperan durante el día aumentos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las zonas más afectadas incluyen La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Barahona y Pedernales.

En horas de la tarde, las lluvias se extenderán a Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez.

En cuanto a las temperaturas, el Indomet señaló que se mantendrán calurosas, especialmente durante el día. La mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, debido a las lluvias registradas y las que se esperan en las próximas horas, mantiene niveles de alerta meteorológica ante riesgos de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Un total de 12 provincias se encuentran en alerta amarilla, mientras que seis se mantienen en alerta verde.

En alerta amarilla figuran Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, Azua, Distrito Nacional, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata y San José de Ocoa.

En alerta verde se mantienen a Barahona, Peravia, Pedernales, San Juan, Sánchez Ramírez y San Cristóbal.

Pronóstico para el sábado

El Indomet prevé que para este sábado las condiciones lluviosas continuarán. Se espera que nublados provenientes del mar Caribe generen aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias de Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.

Durante la tarde, la actividad lluviosa se intensificará y se desplazará hacia el interior del país, afectando principalmente a La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y Samaná.

Vigilancia ciclónica

En cuanto a la actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, el Indomet indicó que mantiene vigilancia a varios sistemas, entre ellos a Gabrielle, ahora un post-ciclón tropical, que se localiza a unos 230 kilómetros al oeste de las Azores, sin representar peligro para República Dominicana.

También a Humberto, convertido en huracán categoría 1, se encuentra a 750 kilómetros al este/noreste de las islas de Sotavento, con vientos sostenidos de 120 km/h. Tampoco representa amenaza directa para el país.

Además, se monitorea de cerca una activa onda tropical sobre Haití, con un 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 90 % en los próximos 7 días. Dada su cercanía, el sistema es observado continuamente por las autoridades meteorológicas dominicanas.